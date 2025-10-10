Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

Dopo aver festeggiato nel 2024 i 25 anni di carriera con due eventi speciali al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano, Fabrizio Moro annuncia il suo ritorno sul palco con “NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026”, il nuovo tour che lo vedrà protagonista nel 2026.

L’anteprima è fissata per il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, un ritorno nella sua città prima di ripartire in autunno con una serie di concerti nei principali club italiani. Da ottobre, Moro porterà la sua musica in dieci città, da Padova a Catania, passando per Milano, Torino, Napoli e Firenze.

In scaletta ci saranno i brani più amati che hanno segnato la sua carriera, insieme alle canzoni inedite del nuovo album “Non ho paura di niente”, in uscita il 14 novembre 2026.

Il disco, anticipato dai singoli “In un mondo di stronzi” e dalla title track “Non ho paura di niente”, è il decimo album in studio dell’artista e contiene nove nuovi brani dal tono introspettivo e attuale, in cui l’autore intreccia riflessioni personali con uno sguardo collettivo sulla realtà contemporanea.

Con “Non ho paura di niente”, Fabrizio Moro rinnova il suo legame con il pubblico attraverso nuove storie, nuove canzoni e una tournée che si preannuncia intensa ed emozionante.

Un ritorno che promette di essere uno dei più attesi del 2026, con RTL 102.5 come radio ufficiale pronta ad accompagnare ogni tappa del viaggio.





UN PERCORSO LUNGO 25 ANNI

Nato a Roma nel 1975, Fabrizio Moro è cantautore, autore e regista. Nella sua carriera ha pubblicato 9 album in studio, 3 EP, un album live e 3 raccolte, firmando inoltre brani per artisti come Noemi, Emma, Fiorella Mannoia, gli Stadio e Valerio Scanu.

Vincitore del Festival di Sanremo Giovani 2007 con “Pensa”, ha trionfato nuovamente al Festival nel 2018 insieme a Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”, rappresentando poi l’Italia all’Eurovision Song Contest di Lisbona.

Negli ultimi anni ha affiancato la carriera musicale a quella di regista, firmando, insieme ad Alessio De Leonardis, il film “Ghiaccio”, nel 2022, e “Martedì e Venerdì”, nel 2024.





I BIGLIETTI DEL TOUR

I biglietti del tour saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 10 ottobre, su Ticketone e nei punti vendita abituali. Gli iscritti all’area riservata del sito ufficiale e al profilo WhatsApp dell’artista potranno accedere alla prevendita anticipata dalle ore 12.00 dello stesso giorno.





LE DATE DEL TOUR “NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026”

• 2 maggio 2026 – ROMA – Palazzo dello Sport

• 23 ottobre 2026 – PADOVA – Hall

• 24 ottobre 2026 – SENIGALLIA (Ancona) – Mamamia

• 28 ottobre 2026 – MILANO – Fabrique

• 31 ottobre 2026 – VENARIA REALE (Torino) – Concordia

• 6 novembre 2026 – FIRENZE – Cartiere Carrara

• 7 novembre 2026 – BOLOGNA – Estragon

• 12 novembre 2026 – NAPOLI – Casa della Musica

• 13 novembre 2026 – MOLFETTA (Bari) – Eremo Club

• 15 novembre 2026 – CATANIA – Land