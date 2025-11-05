Falcon Strike prove di deterrenza dell'Alleanza Atlantica

L 'aeronautica di Italia, Stati Unit i, Gran Bretagna , Francia e Grecia parlano la stessa lingua. E' uno degli effetti di Falcon Strike , la più importante esercitazione internazionale dell'Aeronautica Militare Italiana che si sta svolgendo alla base militare di Amendola a Foggia . SIno al 14 novembre, oltre mille militari e più di cinquanta assetti aerei lavoreranno in sinergia per rafforzare la cooperazione internazionale e l'interoperabilità tra le Forze Armate Alleate , elementi chiave per la sicurezza collettiva e la deterrenza dell 'Alleanza Atlantica .

I velivoli impegnati

Le missioni congiunte vedono operare insieme velivoli di quarta e quindi generazione, come gli F 35, Eurofighter, Tornado, Rafale ed F 16. All'esercitazione stanno prendendo parte anche assetti aerotattici dell'Airwing del Carrier Strike Group della Marina Militare e della Royal Navy Britannica. Il media day ha visto anche la presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Antonio Conserva. "Questa cooperazione è fondamentale perché questo è un assetto capace di eleborare una grande mole di informazioni", sono le sue parole. "Effettivamente aumenta la nostra capacità di difesa, ma anche quella di presentarci coesi e quindi di garantire un effetto di deterrenza ai nostri potenziali avversari. Siamo in grado, insieme ai nostri partner, di garantire la difesa dei territori dell'Alleanza Atlantica"