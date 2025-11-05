Falcon Strike prove di deterrenza dell'Alleanza Atlantica

Falcon Strike prove di deterrenza dell'Alleanza Atlantica

Falcon Strike prove di deterrenza dell'Alleanza Atlantica Photo Credit: RTL 1025

Redazione Web

05 novembre 2025, ore 19:00

Alla base militare di Amendola a Foggia , l’aeronautica militare italiana , con quelle di Stati Uniti , Gran Bretagna , Francia e Grecia , si addestrano insieme

L'aeronautica di Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Grecia parlano la stessa lingua. E' uno degli effetti di Falcon Strike, la più importante esercitazione internazionale dell'Aeronautica Militare Italiana che si sta svolgendo alla base militare di Amendola a Foggia. SIno al 14 novembre, oltre mille militari e più di cinquanta assetti aerei lavoreranno in sinergia per rafforzare la cooperazione internazionale e l'interoperabilità tra le Forze Armate Alleate, elementi chiave per la sicurezza collettiva e la deterrenza dell'Alleanza Atlantica.



I velivoli impegnati

Le missioni congiunte vedono operare insieme velivoli di quarta e quindi generazione, come gli F 35, Eurofighter, Tornado, Rafale ed F 16. All'esercitazione stanno prendendo parte anche assetti aerotattici dell'Airwing del Carrier Strike Group della Marina Militare e della Royal Navy Britannica. Il media day ha visto anche la presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Antonio Conserva. "Questa cooperazione è fondamentale perché questo è un assetto capace di eleborare una grande mole di informazioni", sono le sue parole. "Effettivamente aumenta la nostra capacità di difesa, ma anche quella di presentarci coesi e quindi di garantire un effetto di deterrenza ai nostri potenziali avversari. Siamo in grado, insieme ai nostri partner, di garantire la difesa dei territori dell'Alleanza Atlantica"

Argomenti

Aeronautica
Alleanza
Falcon

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Calcio: Champions, due pareggi per Napoli e Juve: 0-0 per i partenopei contro l'Eintracht -Francoforte, Juventus- Lisbona 1-1

    Calcio: Champions, due pareggi per Napoli e Juve: 0-0 per i partenopei contro l'Eintracht -Francoforte, Juventus- Lisbona 1-1

  • A Roma il flash mob organizzato da Giornaliste Italiane per dire "Non con la mia faccia"

    A Roma il flash mob organizzato da Giornaliste Italiane per dire "Non con la mia faccia"

  • Omicidio di Collegno; c'è un fermo, il responsabile dell'accoltellamento di Veronese ha confessato

    Omicidio di Collegno; c'è un fermo, il responsabile dell'accoltellamento di Veronese ha confessato

  • Roma, operaio estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti crollata, è morto poco dopo in ospedale

    Roma, operaio estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti crollata, è morto poco dopo in ospedale

  • Parma: neonati seppelliti in giardino, Chiara Petrolini avrebbe facoltà di intendere e volere

    Parma: neonati seppelliti in giardino, Chiara Petrolini avrebbe facoltà di intendere e volere

  • Lutto per Laura Pausini, lo zio travolto da un' auto mentre era in bici, il conducente è scappato

    Lutto per Laura Pausini, lo zio travolto da un' auto mentre era in bici, il conducente è scappato

  • Serie A, il Milan vince il big match contro la Roma. 3 punti anche per Inter, Lecce e Bologna. Pari tra Torino e Pisa

    Serie A, il Milan vince il big match contro la Roma. 3 punti anche per Inter, Lecce e Bologna. Pari tra Torino e Pisa

  • Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola. Fermate tre persone

    Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola. Fermate tre persone

  • Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

    Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2

  • Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

    Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

L'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelenksy, negati a Kiev i missili Tomahawk

L'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelenksy, negati a Kiev i missili Tomahawk

Secondo il presidente Trump, la guerra può finire presto e senza i missili, escluso dal miliardario un vertice a tre con Putin

Al-Masri, al centro di un caso politico in Italia, è stato arrestato oggi a Tripoli

Al-Masri, al centro di un caso politico in Italia, è stato arrestato oggi a Tripoli

L’ex capo della sicurezza delle carceri della capitale libica è accusato di torture e omicidio

Nepal: sono sette gli alpinisti italiani che mancano all'appello, dopo le rovinose valanghe suil''Himalaya

Nepal: sono sette gli alpinisti italiani che mancano all'appello, dopo le rovinose valanghe suil''Himalaya

Cominicazioni dificiili con le autorità nepalesi, dopo le tre vittime italiane accertate vane ricerche per molti alpinisti , tra cui sette connazionali