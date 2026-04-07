Fano, accoltella i genitori e il fratello. Fermato un 21enne bengalese

Fano, accoltella i genitori e il fratello. Fermato un 21enne bengalese

Fano, accoltella i genitori e il fratello. Fermato un 21enne bengalese Photo Credit: Ansa / Davide Gennari

Redazione Web

07 aprile 2026, ore 14:30 , agg. alle 15:25

È accaduto alle 4 nella casa in cui vive la famiglia. La mamma, il papà e il fratello minore sono ricoverati in ospedale

Una violenza improvvisa esplosa poco prima delle 4, nella casa non lontana dalla stazione di Fano in cui vive la famiglia bengalese: la mamma di 43 anni, il papà di 46 anni, e i due figli, un sedicenne e un ragazzo che tra pochi giorni compirà 21 anni. È lui l’aggressore.


IL PADRE È GRAVE

Secondo quanto ricostruito fin qui, il giovane avrebbe avuto una lite con il fratello minore. Un diverbio degenerato al punto che sono dovuti intervenire i genitori, nel tentativo di dividere i due ragazzi: ma la calma non è tornata e il 21enne ha ferito tutti 3 tre i parenti a coltellate. Ora sono tutti ricoverati all’Ospedale Torrette di Ancona. Il padre è in gravi condizioni e in queste ore viene sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.


DINAMICA AL VAGLIO

L’accoltellatore intanto è stato fermato e portato in caserma con l’accusa di tentato triplice omicidio. In corso le indagini per comprendere la dinamica di quanto accaduto. Un episodio che ha scosso la comunità di Fano. Il sindaco, Luca Serfilippi, ha espresso vicinanza alla famiglia. "In momenti come questi prevalgono dolore, apprensione e solidarietà verso le persone coinvolte. Rivolgo un sentito ringraziamento ai soccorritori, alle forze dell'ordine e al personale sanitario intervenuti con tempestività e professionalità" ha affermato il primo cittadino.

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