Federico l’Olandese Volante torna ai microfoni di RTL 102.5 per una puntata speciale di “The Flight”. Martedì 14 gennaio, dalle 15:00 alle 17:00, lo speaker affiancherà Matteo Campese e La Zac per l’intera durata del programma. A seguire, dalle 17:00 alle 18:00, Federico l’Olandese Volante sarà anche su Radiofreccia, nel programma “Terra di Nessuno”.

In diretta dagli studi di RTL 102.5 di Cologno Monzese, Federico l’Olandese Volante, riporterà in onda l’energia e il carisma che lo hanno reso una leggenda della radiofonia italiana. Per una puntata inedita di The Flight, in cui i conduttori attuali, e il loro ospite d’eccezione, porteranno gli ascoltatori in un viaggio attraverso i ricordi, raccontando aneddoti inediti legati alla storia di The Flight e alla carriera di Federico. Non solo, non mancheranno momenti dedicati alla musica, al mondo della radio e tante di curiosità sul dietro le quinte della trasmissione.