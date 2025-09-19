Fedez chiede scusa per la strofa su Jannik Sinner nella nuova canzone

Fedez chiede scusa per la strofa su Jannik Sinner nella nuova canzone

Fedez chiede scusa per la strofa su Jannik Sinner nella nuova canzone Photo Credit: ansa/Roberto Ritondale

Sergio Gadda

19 settembre 2025, ore 22:20

Non sono riuscito a spiegarmi, dice dal palco del Forum di Assago di Milano, dove il rapper in serata ha tenuto un concerto

Ho scritto un nuovo brano e si è scatenato un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, paragonando gli sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Ma evidentemente Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa.  Così Fedez chiude le roventi polemiche scatenate dopo la strofa di una canzone in cui il Jannik Sinner viene definito “un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler”. Il rapper sceglie il concerto al forum di Assago a Milano per chiudere le polemiche che si sono scatenate dopo la sua nuova canzone.


Jannik Sinner
Fedez

