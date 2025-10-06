Fermato il compagno della donna italiana uccisa a Formentera. Anche lui italiano, risponde dell'accusa di omicidio

Raffaella Coppola

06 ottobre 2025, ore 13:30

La svolta è giunta 24 ore dopo il ritrovamento della vittima che stando ai media iberici presentava ferite compatibili con un pestaggio

In manette con l'accusa di omicidio e subito trasferito davanti al giudice di Ibiza per la convalida del fermo. Ivan Sauna, 51 anni, titolare di un'agenzia di viaggi secondo la Guardia Civil avrebbe ucciso a Formentera la compagna Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra, in provincia di Cuneo. Entrambi vivevano sull'isola delle Baleari da anni, lei anche con un figlio avuto in passato con un'altro uomo. La vittima è stata trovata morta, ieri, nella sua abitazione di Es Pucols, località turistica tra le più frequentate dagli italiani. Il decesso sarebbe avvenuto fra le 3 e le 8 del mattino. In attesa dell'autopsia, i media spagnoli tra cui El Pais, affermano che sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione.

LE INDAGINI

L'uomo, compagno della vittima, era stato subito sottoposto a un lungo interrogatorio. Gli inquirenti non hanno ancora chiarito se abbia rilasciato una confessione, ma dopo molte ore hanno confermato l'arresto del 51 enne originario di Busto Arstizio, titolare di un'agenzia di viaggi. Le cause del decesso di Luisa Asteggiano non sono ancora confermate, in quanto si attendono i risultati dell'esame autoptico, che sarà effettuato fra oggi e domani, informano le fonti officiali. Dalle prime ricostruzioni pubblicate dai media iberici, fra i quali El Pais, sul corpo della donna sono state riscontrate ferite e contusioni multiple, compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione.

IL CASO FORSE DAVANTI AL TRIBUNALE SPECIFICO

La vicenda potrebbe finire davanti al Tribunale competente per i reati di violenza di genere, trattandosi di un presunto femminicidio. Il Ministero spagnolo per l'Uguaglianza hanno già inserito il caso nel registro dei presunti crimini di genere, o anche 'machisti', compiuti da partner o ex mariti, per i quali sono competenti Tribunali specifici.

IL CONSOLATO ITALIANO SEGUE IL CASO

Fin da subito il Consolato Generale italiano a Barcellona ha tenuto i contatti con le autorità spagnole. Ed ha espresso vicinanza, assicurando la massima assistenza consolare, alla famiglia della vittima, in particolare una sorella, un fratello e l'ex marito di Luisa Asteggiano, padre del figlio di 15 anni, che conviveva con la madre a Formentera. 

