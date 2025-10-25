Festa del Cinema 2025 "Left-Handed Girl" come miglior film. Jasmine Trinca é la migliore attrice

Mario Vai

25 ottobre 2025, ore 18:36

Premio Speciale della giuria a tutto il cast di attori e attrici del film 40 secondi di Vincenzo Alfieri sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte

Roma ha celebrato la settima arte in tutte le sue declinazioni con la 20ª edizione della Festa del Cinema, Durante la cerimonia di premiazione condotta da Ema Stokholma, si é sottolineato l’impatto e la forza della manifestazione ripercorrendo i film più significativi del concorso.


I PREMI

Il Miglior film del concorso è stato Left-Handed Girl di Shih-Ching Tsou, titolo internazionale che ha conquistato la giuria per la sua capacità di raccontare storie universali con sensibilità e profondità. Nel concorso Progressive Cinema, i riflettori sono stati puntati sui talenti italiani: il Premio Speciale della Giuria è andato a tutto il cast di “40 secondi” di Vincenzo Alfieri, un film intenso sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, mentre la bravissima Jasmine Trinca ha conquistato il Premio Monica Vitti come miglior attrice per Gli occhi degli altri di Andrea De Sica. Il Premio Vittorio Gassman al miglior attore è stato assegnato ad Anson Boon per Good Boy.

La miglior sceneggiatura è stata firmata da Alireza Khatami per The Things You Kill, mentre il Premio miglior regia è andato a Wong Tong per Wild Nights, Tamed Beasts. Il Gran Premio della Giuria è stato assegnato a Nino di Pauline Loqués.

Nel settore documentari, il Premio miglior documentario è stato assegnato a Cuba & Alaska di Yegor Troyanosky, mentre la giuria ha conferito una Menzione speciale a Il canto della foresta di Vincent Munier, per un film che richiama l’importanza di proteggere la natura.

Tra le opere prime, il riconoscimento Poste Italiane è andato a Tienimi Presente di Alberto Palmiero, mentre gli attori Samuel Bottomley e Seamus McLean Ross hanno ricevuto una menzione speciale della giuria per le loro interpretazioni.

La 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma conferma così la sua vocazione internazionale e il suo impegno nel mettere in luce sia talenti emergenti italiani sia produzioni globali, celebrando storie capaci di emozionare e riflettere sulle sfide contemporanee.


