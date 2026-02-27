Firenze, lo spaccio di droga alla base di un omicidio. Una spedizione punitiva finita in tragedia

27 febbraio 2026, ore 11:15
Un omicidio legato allo spaccio, quello avvenuto nella notte a Firenze. Un uomo inseguito dalla stazione di Rifredi fino a casa di un amico da un gruppetto di uomini ha ucciso uno degli inseguitori
Potrebbe trattarsi di una spedizione punitiva sfociata in omicidio, la vicenda di ieri notte nella periferia del capoluogo toscanO
FERITE DA ARMA BIANCA
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo trovato morto nell’appartamento era parte di un gruppo di tre giovani che inseguiva una quarta persona per risolvere una questione legata alla droga e allo spaccio. le forze dell’ordine hanno riferito che la vittima è morta per le ferite provocate da un’arma da taglio, inferte nell’abitazione di via Reginaldo Giuliani, zona periferica di Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.
LA DINAMICA DEI FATTI
Stanotte, tre giovani avrebbero inseguito un quarto uomo dalla stazione Rifreddi fino all’appartamento di via Giuliani per risolvere una questione legata alla droga. Il gruppetto sarebbe riuscito ad introdursi nella casa dove l’uomo che scappava si era rifugiato. Quest’ultimo, a seguito dell’aggressione del trio, avrebbe reagito con un’arma da taglio, colpendo e uccidendo uno degli inseguitori. All'interno dell'appartamento sarebbero stati trovati altri due feriti.
LE INDAGINI
Le indagini avrebbero già portato al fermo di tre persone, coinvolte nella vicenda che sembrerebbe essere nata da una spedizione punitiva legata allo spaccio. L'episodio sarebbe avvenuto in piena notte. I carabinieri sono arrivati tra le ore 2 e le 2,30 nell'appartamento.
Argomenti
