Florida, in corso il faccia a faccia tra Trump e Zelensky sul piano di pace per porre fine al conflitto in Ucraina
28 dicembre 2025, ore 21:09 , agg. alle 21:46
Il presidente degli Usa ha chiamato Putin prima del confronto con il leader di Kiev
Sul tavolo i punti ancora in bilico del piano per porre fine al conflitto con la Russia. Nodo cruciale la questione dei territori. Una solida stretta di mano ha suggellato l’inizio del confronto tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago in Florida, un confronto che sarà allargato ai leader dei Volenterosi che si collegheranno con la residenza del tycoon in Florida. Sia Putin sia Zelensky vogliono la pace, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti ricevendo il leader di Kiev. Inoltre Trump ha assicurato che l'Ucraina avrà "forti" garanzie di sicurezza con il coinvolgimento dell’Europa in caso di accordo. Prima del bilaterale con Zelensky il capo della Casa Bianca ha chiamato Putin. Il presidente russo, che punta a una decisione coraggiosa sul Donbass da parte degli ucraini, ha accettato di continuare il processo negoziale nell'ambito di due gruppi di lavoro appositamente creati. Trump e Zelensky hanno concordato sul fatto che un cessate il fuoco servirebbe solo a prolungare il conflitto. I leader di Usa e Russia torneranno a parlarsi di nuovo al termine del vertice di Mar-a-Lago.
