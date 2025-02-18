Follia Theo, Milan saluta la Champions: Feyenoord avanti. L'Atalanta esce col Bruges

18 febbraio 2025, ore 23:29
Serata storta per le italiane: Milan e Atalanta dicono addio all'Europa. Domani in campo PSV-Juventus, anche questo match con radiocronaca integrale su RTL 102.5
MILAN FEYENOORD, 1-1 (1-0)
La musichetta della Champions League smette di suonare per il Milan di Sergio Conceicao, che vede il Feyenoord volare agli ottavi e deve così salutare l'Europa più importante per la stagione 2024/25. E lo fa nella maniera forse peggiore, quando la qualificazione sembrava praticamente in mano dopo che Gimenez, dopo nemmeno un minuto, aveva già pareggiato il gol olandese dell'andata. Invece una ingenuità di Theo Hernandez (secondo giallo per simulazione, e quindi rosso) a inizio ripresa ha rimesso in vita il Feyenoord, capace in superiorità numerica di trovare il gol del pareggio con Carranza senza nemmeno soffrire troppo nell'assalto finale. Una delusione cocente, considerando che l'avversario sembrava alla portata e che il Milan, con un primo tempo ben fatto, si era messo nella posizione migliore per ribaltare il ko dell'andata. Tutti i difetti di una squadra troppo altalenante però sono emersi, a partire dalla follia di Theo Hernandez: un errore che non ti aspetti da chi dovrebbe essere uno dei leader della squadra. E in un colpo solo, così, i rossoneri salutano la Champions e complicano la corsa alla qualificazione per l'anno prossimo, visto che l'eliminazione rende ancora più difficile per l'Italia ottenere il posto aggiuntivo nella stagione 2025/26. La festa così alla fine è tutta degli olandesi, al Milan non restano che la delusione e i fischi dei 55mila di San Siro.
ATALANTA BRUGES, 1-3
Niente da fare a Bergamo, agli ottavi ci va il Bruges con pieno merito vincendo 3-1 dopo il 2-1 dell'andata frutto di un discusso rigore nel finale. L'Atalanta nel ritorno dei playoff di Champions League si vede annullare anche un gol di Retegui in mezzo alla doppietta di Talbi, con Jutlà a chiudere i discorsi a fine primo tempo. Il rientrante Lookman segna subito nella ripresa ma subito dopo sbaglia il penalty che avrebbe potuto riaprire il match. L'Atalanta è stata così eliminata dalla Champions League, battuta ai playoff dal Bruges, qualificandosi così per gli ottavi di finale.
