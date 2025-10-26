Formula 1, in Messico vince Norris davanti a Lecerc e Verstappen

Lando Norris ha vinto il Gran Premio del Messico di Formula 1. La McLaren del britannico ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Oscar Piastri ha chiuso quinto e per un punto ha ceduto la leadership del mondiale a Norris. Ottava la seconda Ferrari di Hamilton.

La gara

È stata una partenza molto concitata con Max Verstappen che finisce lungo alla prima curva ma riesce a tenere la sua monoposto sull'erba. Rientra in quarta posizione con Lando Norris che mantiene la vetta, partendo dalla pole, dopo che Charles Leclerc gli ha riconsegnato la posizione dopo aver tagliato la curva. Buona partenza per Bearman. Il britannico della Haas si porta al quarto posto, superando Verstappen. Male invece Oscar Piastri, il leader del Mondiale, partito settimo, scivola al nono posto. Al quindicesimo giro Hamilton finisce sotto investigazione per un possibile vantaggio per aver tagliato la pista al sesto giro dopo il contatto con Verstappen. I giudici gli infliggono 10 secondi di penalizzazione. Anche l’Olandese finisce sotto investigazione al 21esimo giro. Avrebbe tratto vantaggio nel duello con Hamilton in curva tre. A metà gara la situazione: Lando Norris conduce saldamente la gara davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Haas del sorprendente Bearman. Settima posizione la Ferrari di Lewis Hamilton dopo la penalità di 10''. Al quarto posto Kimi Antonelli, seguito da Russell e Piastri, sesto. Al 41esimo giro si invertono le posizioni Russell supera il compagno di scuderia Antonelli, che lo ha lasciato passare, portandosi al quarto posto. Il pilota britannico non si accontenta e punta Bearman, nel frattempo sceso in quarta posizione. Intanto al 51esimo giro la classifica viene rivoluzionata anche dai pit stop che in questo caso favoriscono Max Verstappen, salito al terzo. L'olandese continua a guadagnare decimi su Charles Leclerc, secondo. Al 61esimo giro Il leader del mondiale, Piastri, supera Russell con un emozionante sorpasso e si porta al quinto posto. La gara prosegue sino alla fine con Norris che vince il Gp del Messico, secondo Leclerc su Ferrari e Max Verstappen terzo, che all'ultimo giro si è accodato al ferrarista. Quarto Bearman.