Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0 sulla scala Richter, epicentro in Irpinia, gente in strada
25 ottobre 2025, ore 23:15
Il sisma è stato avvertito alle 21.49 ed ha avuto epicentro a Montefredane, un comune della valle del Sabato a pochi chilometri da Avellino, il terremoto avvertito in tutta la Campania, non risultano danni
La nuova scossa di terremoto registrata questa sera, alle 21.49, in Irpinia ha avuto una magnitudo 4 sulla scala Richter. L'evento sismico è stato registrato nel comune di Montefredane, un comune della valle del Sabato a pochi chilometri da Avellino ad una profondità di 14.1 km. La gente si è riversata in strada in diverse cittadine dell'Irpinia. Il terremoto è stato avvertito anche nelle altre province della Campania, in particolare nel Salernitano e in diversi quartieri di Napoli. La protezione civile ha fatto sapere che non ci sono danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.4, sempre con epicentro a un chilometro da Montefredane, è stata registrata dall'Ingv alle 22:08 ora italiana a una profondità di 11 km.
Scuole chiuse lunedì a Montefredane
"E' stata una scossa fortissima. Siamo scesi tutti in strada e siamo preoccupatissimi". A dirlo è Ciro Aquino, il sindaco di Montefredane parlando con l'AdnKronos. Il comune della provincia di Avellino è stato epicentro del terremoto di stasera. "Questa mattina c'era stata un'altra scossa" racconta ancora il sindaco "ho convocato i tecnici in Comune e intanto sto facendo un sopralluogo in una frazione popolosa per capire come è la situazione. Lunedì le scuole rimarranno chiuse".
Paura tra la gente
"Abito a poca distanza dall'epicentro della scossa, a Manocalzati. Ho vissuto il sisma dell''80, posso dire che rispetto a quello ho avuto meno paura. Ma è stata una scossa davvero seria, c'è gente per strada". Così un residente del comune di Manocalzati, comune dell'Avellinese che si trova a due km dall'epicentro della scossa di magnitudo 4.0 che si è verificata a Montefredane. la testimone parla di paura, la gente che, ha raccontato, si è in parte riversata in strada. Le case in questa zona sono al 90% costruite con la normativa antisismica dopo l'evento del 1908, quindi hanno retto.
