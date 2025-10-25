Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0 sulla scala Richter, epicentro in Irpinia, gente in strada

La nuova scossa di terremoto registrata questa sera, alle 21.49, in Irpinia ha avuto una magnitudo 4 sulla scala Richter. L'evento sismico è stato registrato nel comune di Montefredane, un comune della valle del Sabato a pochi chilometri da Avellino ad una profondità di 14.1 km. La gente si è riversata in strada in diverse cittadine dell'Irpinia. Il terremoto è stato avvertito anche nelle altre province della Campania, in particolare nel Salernitano e in diversi quartieri di Napoli. La protezione civile ha fatto sapere che non ci sono danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.4, sempre con epicentro a un chilometro da Montefredane, è stata registrata dall'Ingv alle 22:08 ora italiana a una profondità di 11 km.





Scuole chiuse lunedì a Montefredane

"E' stata una scossa fortissima. Siamo scesi tutti in strada e siamo preoccupatissimi". A dirlo è Ciro Aquino, il sindaco di Montefredane parlando con l'AdnKronos. Il comune della provincia di Avellino è stato epicentro del terremoto di stasera. "Questa mattina c'era stata un'altra scossa" racconta ancora il sindaco "ho convocato i tecnici in Comune e intanto sto facendo un sopralluogo in una frazione popolosa per capire come è la situazione. Lunedì le scuole rimarranno chiuse".





Paura tra la gente

"Abito a poca distanza dall'epicentro della scossa, a Manocalzati. Ho vissuto il sisma dell''80, posso dire che rispetto a quello ho avuto meno paura. Ma è stata una scossa davvero seria, c'è gente per strada". Così un residente del comune di Manocalzati, comune dell'Avellinese che si trova a due km dall'epicentro della scossa di magnitudo 4.0 che si è verificata a Montefredane. la testimone parla di paura, la gente che, ha raccontato, si è in parte riversata in strada. Le case in questa zona sono al 90% costruite con la normativa antisismica dopo l'evento del 1908, quindi hanno retto.