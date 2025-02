Francesco Gabbani canterà "Io sono Frencesco" nella serata cover: “Tricarico è un cantautore di grande sensibilità, lo sento molto vicino a me”

Anche oggi, Francesco Gabbani è stato ospite al Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo. In compagnia di Carolina Rey dalla Città dei Fiori, il cantante ha condiviso le sue emozioni riguardo la sua partecipazione al Festival e ha svelato qualche anticipazione sul tanto atteso duetto di stasera su “Io sono Francesco” con Francesco Tricarico. “Ci sarà un bel duetto con Tricarico, sono contento di condividere il palco con lui. È un cantautore che mi ha sempre emozionato molto, lo trovo di grande sensibilità e, per certi aspetti, lo sento vicino a me. Scrive con parole semplici ma tocca tematiche profonde, che partono dalla sofferenza ma hanno un senso di rivalsa, che dipende sempre da noi stessi. Un po' si collega anche alla mia canzone”.





IL BRANO

“Viva la Vita”, in gara al Festival di Sanremo, è un brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso. La partecipazione al Festival è un ritorno a casa, in quel luogo che ha segnato l'inizio di un'avventura straordinaria e che a febbraio accoglierà una canzone che porta con sé un valore profondo per lui, sia personale che artistico. Oltre alla sua grande sensibilità come compositore e autore, Francesco si distingue anche per la sua straordinaria abilità di performer. Sul palco, sa trasformare ogni canzone in un'esperienza unica, coinvolgendo ed emozionando il pubblico con la sua presenza e la sua grande capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica.

“Questo Sanremo sta andando bene, sono sereno, che è il modo in cui mi ero riproposto di venire al festival. Quindi viverlo con gioia, come la mia canzone propone di fare, che invita a prendere la vita così com'è, nei suoi lati positivi ma anche in quelli negativi. Il primo Sanremo ha portato tutte le emozioni di qualcosa di nuovo, era un salto nel vuoto, emozioni diverse da quelle che provo oggi. Sono più consapevole, so a cosa vado incontro, ma c’è comunque una grande emozione. È una canzone che prova ad andare verso la consapevolezza”.





Il brano, che presenterà sul palco dell’Ariston, farà parte del suo atteso sesto album in studio, che si intitolerà "Dalla tua parte" e sarà disponibile dal 21 febbraio 2025per BMG.





IL TOUR

Il 19 dicembre 2024 è partito, con un concerto sold out all'Unipol Forum di Milano, il suo nuovo tour nei palazzetti che toccherà il 15 marzo 2025 il Mandela Forum di Firenze, il 22 marzo la Kioene Arena di Padova, il 4 aprile 2025 il Palaterni di Terni e il 17 aprile 2025 il Palazzo dello Sport di Roma.