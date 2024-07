Francia sotto choc: bimba di sei anni rapita e uccisa in un bosco, arrestato il compagno della madre Photo Credit: agenziafotogramma.it

La piccola era scomparsa ieri pomeriggio da casa, la madre aveva raccontato che il suo compagno l'aveva aggredita e aveva accoltellato anche la figlia di sei anni

Célya, 6 anni, "è scomparsa dalla sua abitazione a Saint-Martin-de-l'If", una ventina di km a nord-ovest di Rouen poco prima delle 18 di venerdì. È stata la madre a chiamare la polizia intorno alle 18 per dire che il suo compagno, che non è il padre della bambina, l'aveva appena aggredita con un coltello, hanno ricostruito i media francesi sulla base di fonti delle forze dell'ordine. La donna ha poi detto che era riuscita a fuggire di casa ma che il suo compagno si trovava ancora lì con la bambina. Secondo una fonte vicina alle indagini, la madre ha anche dichiarato che anche la figlia aveva ricevuto coltellate. Ma quando gli agenti sono arrivati nell'abitazione, l'hanno trovata vuota. Per le ricerche sono state attivate anche una squadra cinofila e un elicottero. La coppia non era stata segnalata per violenza domestica, ma l'uomo era noto alla giustizia anche per problemi comportamentali.

Tragico ritrovamento E' stata ritrovata morta la bambina di sei anni la cui scomparsa nel nord della Francia aveva fatto scattare ieri sera il sistema di "allarme rapimento". Poche ore fa è stato arrestato l'uomo sospettato di averla rapita e uccisa. Si tratta del compagno della madre che è stato arrestato e si trova attualmente in custodia di polizia, precisa la gendarmeria. "I gendarmi hanno trovato e arrestato intorno alle 6 del mattino il principale sospettato", compagno della madre della bambina, "vicino al luogo in cui è stata ritrovata la sua macchina, in un bosco a Saint-Martin-de-l'If", ha fatto sapere Marittima in Normandia.

Argomenti

arresto bambina Francia omicidio

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti