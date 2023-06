Funerali di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano, in lacrime i figli e la compagna Marta Fascina

L'ora dell'ultimo saluto a Silvio Berlusconi. A Milano si sono svolti i funerali di Stato per il leader di Forza Italia, morto due giorni fa all'età di 86 anni. Le esequie solenni iniziate alle 15.10 sono terminate dopo un’ora. Presenti le più alte cariche istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il feretro sul sagrato del Duomo ha ricevuto l'applauso commosso della piazza, prima di essere portato all'interno della cattedrale. Dietro la bara i 5 figli del leader di Forza Italia, il fratello Paolo e la compagna del Cavaliere Marta Fascina. ''E’ stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. E’ un uomo che ora incontra Dio'', così Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, durante le esequie. Nell'omelia Delpini ha tratteggiato le gioie, le debolezze, le imprese e le paure, caratteristiche proprie di ogni uomo, anche di Berlusconi. "Un uomo che è stato anche un politico e un uomo d'affari, un personaggio alla ribalta della notorietà", ha sottolineato l'arcivescovo. La fine dell'omelia per Silvio Berlusconi è stata salutata dai presenti con un applauso. In lacrime Marta Fascina, Pier Silvio e Marina Berlusconi seduti in prima fila. All’uscita del feretro dal Duomo i tifosi del Milan presenti nella Piazza hanno cantato: c’è un solo presidente. Commosso l'abbraccio tra Giorgia Meloni e i figli del Cavaliere, prima della partenza dell'auto con a bordo la bara ricoperta di fiori. La salma sarà cremata e le ceneri saranno conservate nella cappella di famiglia ad Arcore.





Funerali di Stato all'insegna dell'eleganza

Abiti scuri, perle, diamanti. Eleganza rigorosa, all’insegna del total black, per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. In abito scuro i cinque figli del Cavaliere, seduti in prima fila, solo il più piccolo, Luigi, ha preferito un completo grigio mentre Eleonora ha stupito con un cappellino con la veletta. Capelli raccolti per Marta Fascina, compagna del Cavaliere, in tailleur scuro. In seconda fila, accanto ai nipoti del leader di Forza Italia, l'ex moglie Veronica Lario, con una vistosa collana di perle. In tailleur scuro e sottogiacca bianca la premier Giorgia Meloni. Vestito bianco per Maria De Filippi, colore che raccomandava sempre Silvio.