Future Hits Live 2025: stasera il festival della Generazione Zeta torna all’Arena di Verona

Dopo il successo della prima data della 4ª edizione del Future Hits Live 2025 di Radio Zeta, che ha illuminato il Centrale del Foro Italico di Roma lo scorso 1° giugno, il Festival della Generazione Zeta ritorna stasera, martedì 2 settembre, nell'incantevole Arena di Verona. Sul palco del Future Hits Live, dal vivo, si esibiranno tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni. La line-up: ALEX WYSE, ALFA, ANNA, ANNALISA, ARTIE 5IVE, BIGMAMA, BLANCO, BRESH, CHIAMAMIFARO, CHIELLO, CLARA, ELE A, EMIS KILLA, EMMA NOLDE, FABRI FIBRA, FRAH QUINTALE, FRANCESCA MICHIELIN, FRITU, FULMINACCI, GAIA, GOLDEN YEARS con ARIETE e LORENZZA, JOAN THIELE, JOSHUA, LDA, LES VOTIVES, LUCIO CORSI, MIDA, NASKA, NEFFA, NERISSIMA SERPE, NOEMI, PAPA V, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, RRARI DAL TACCO, SANGIOVANNI, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, SETTEMBRE, SHABLO, SKT, TANANAI, THE KOLORS, TORMENTO, TREDICI PIETRO, TRIGNO.

Il Future Hits Live nasce da un’idea dell'editore e presidente del Gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci. La produzione esecutiva è a cura di Fabio Marcantelli, mentre la line-up musicale è curata da Lina Pintore. I testi sono di Carolina Russi Pettinelli. Il lighting design e il dop sono a cura di Francesco De Cave, il direttore di produzione è Luigi Vallario, la regia è affidata a Luigi Antonini.

LA COLLABORAZIONE CON FIMI

Se il Future Hits Live di Roma ha rappresentato l’inizio dell’estate e la fine della scuola, portando in scena esibizioni inedite di alcune delle canzoni e dei duetti più attesi, il Future Hits Live di Verona segna la fine dell’estate e darà la carica per l’inizio di una nuova e incredibile stagione musicale. Ma le sorprese della serata non finiscono qui! Grazie alla preziosa collaborazione tra Radio Zeta e FIMI, durante la serata del 2 settembre 2025 del Future Hits Live, verrà assegnato il premio "Radio Zeta Future Hits Live 2025 – FIMI", all’artista italiano esordiente con l’album che ha ottenuto la posizione più alta nella classifica Top of the Music by FIMI/GfK nell’anno (agosto 2024 – agosto 2025), che sarà consegnato a RRARI DAL TACCO per l’album “NON SONO GESÙ”.

I CONDUTTORI DEL FUTURE HITS LIVE DI RADIO ZETA

L’edizione 2025 del Future Hits Live avrà una conduzione tutta al femminile. A presentare il festival della Generazione Zeta ci saranno Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati. A scaldare il pubblico prima dell’inizio dello show, ci saranno gli speaker Davide Guerra e Jessica Brugali, che animeranno l’atmosfera fino all’inizio dello spettacolo.

LA DIRETTA

Il Future Hits Live è una festa che continua anche al di fuori dell’Arena di Verona, ovunque. Sarà possibile seguire il Future Hits Live in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Inoltre, all'esterno dell’Arena di Verona, Luigi Santarelli e Simone Palmieri animeranno il red carpet, dove i cantanti faranno il loro ingresso sotto gli occhi del pubblico, intercettandoli a pochi minuti dalla loro esibizione sul palco. Sarà un momento attesissimo e carico di energia, grazie al calore del pubblico. Questo momento speciale sarà anche trasmesso in diretta sulla piattaforma RTL 102.5 Play a partire dalle 20:00, permettendo a tutti di partecipare alla serata.

FUTURE HITS LIVE, PER IL TERZO ANNO ALL’ARENA DI VERONA

Per questa seconda data, il Festival della Generazione Zeta ritorna all’Arena di Verona, un luogo simbolo della musica italiana. L’iconico teatro all’aperto, che ha ospitato i più grandi nomi della musica italiana, accoglierà anche questa volta gli artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario, perfettamente in linea con il gusto e le aspettative della Generazione Zeta.

I SOCIAL DI RADIO ZETA AL FUTURE HITS LIVE

Durante il Future Hits Live, Radio Zeta e RTL 102.5, attraverso i principali canali social, offriranno ai propri follower una copertura completa del dietro le quinte del Festival della Generazione Zeta. Grazie a interviste esclusive, backstage, prove e momenti inediti, il team social di Radio Zeta e RTL 102.5 darà ai fan uno sguardo privilegiato su tutto ciò che si cela dietro il grande mondo del Future Hits Live.





L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live 2025 è: #radiozetaFHL25

