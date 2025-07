Future Hits Live di Radio Zeta: annunciati i primi artisti che il 2 settembre saliranno sul palco dell’Arena di Verona

Dopo il successo della prima data della 4ª edizione del Future Hits Live 2025 di Radio Zeta, che ha illuminato il Centrale del Foro Italico di Roma il 1° giugno scorso, il Festival della Generazione Zeta ritorna il 2 settembre nell'incantevole Arena di Verona, l’iconico teatro all’aperto che ha ospitato i più grandi nomi della musica italiana, dando il benvenuto agli artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario. I primi nomi annunciati che il 2 settembre saliranno sul palco dell’Arena: ALFA, ANNA, FULMINACCI, LDA, LES VOTIVES, NASKA, NERISSIMA SERPE, PAPA V, RRARI DAL TACCO, SAYF, SETTEMBRE, TREDICI PIETRO, TRIGNO e tanti altri.

Anche quest’anno Radio Zeta ha deciso di sondare i gusti dei suoi giovani ascoltatori. A partire da oggi, martedì 1° luglio 2025, e fino al 31 luglio, su RTL 102.5 Play, nella sezione “Radio Zeta Future Hits Live 2025”, sarà disponibile una lista di artisti, tra quelli in rotazione su Radio Zeta dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2025, e gli ascoltatori di Radio Zeta potranno esprimere la propria preferenza per gli artisti che vorrebbero vedere sul palco dell’Arena di Verona. Per partecipare è necessario essere registrati alla Community MyPlay e ogni utente potrà esprimere fino a un massimo di cinque preferenze al giorno. Ma le sorprese non finiscono qui! Radio Zeta offre un'opportunità unica: il 2 settembre, durante il Future Hits Live 2025, due fortunati ascoltatori che hanno partecipato all'iniziativa avranno la possibilità di assistere allo spettacolo e di fare un tour nel backstage. Potranno scoprire cosa accade dietro le quinte, osservare da vicino i preparativi e vivere in prima persona l'adrenalina dell'organizzazione dell'evento.

Grazie alla preziosa collaborazione tra Radio Zeta e FIMI, a partire da sabato 5 luglio, e fino all’appuntamento di Verona, sarà “Destinazione Radio Zeta Future Hits Live”. Ogni sabato, in compagnia di Luigi Santarelli, dalle 12:00 alle 12:30, scopriremo gli artisti italiani esordienti presenti di settimana in settimana nella Top 100 Album di Fimi e sarà Rossella Lo Faro (Responsabile comunicazione FIMI) ad annunciare ogni sabato il più alto in classifica. Durante la serata del 2 settembre 2024 del Future Hits Live, verrà assegnato il premio "Radio Zeta Future Hits Live 2023 – FIMI", che sarà consegnato all’artista italiano esordiente con l’album entrato più in alto nella classifica Top of the music by FIMI/GfK nell’anno (agosto 2024 – agosto 2025).

Biglietti disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/radio-zeta-future-hits/#calendar-start=2025-06