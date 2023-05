G7 Giappone: "L'economia globale ha mostrato resilienza contro molteplici shock". Visco: "Attenti ai giudizi"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

C’è grande attesa per il prossimo G7 che si terrà dal 19 al 21 maggio ad Hiroshima. In attesa del summit in Giappone si stanno già riunendo alcune ministeriali a Nagasaki e Nigata. La febbricitante attesa dipende sicuramente dal periodo di instabilità che il mondo intero sta vivendo, un periodo di poche certezze non solo economiche ma anche politiche e sociali. Che il futuro del mondo passasse dall’indomani della pandemia era cosa certa, che il dopo Covid potesse essere così turbolento e conflittuale forse un po’ meno. Eppure le potenze mondiali dovranno fare i conti anche con questa nuova dinamica e con i nuovi equilibri internazionali.

Oggi il ministro della Salute Orazio Schillaci parteciperà al vertice, così come ieri ha fatto la ministra di università e ricerca Anna Maria Bernini, che ha ricordato l'importanza dell'apertura e della condivisione dei dati delle ricerche scientifiche.

“L'ECONOMIA GLOBALE HA MOSTRATO RESILIENZA CONTRO MOLTEPLICI SHOCK”

Proprio in Giappone al termine del vertice tra i ministri dell'Economia e delle Finanze dei Paesi del G7 è stato stilato un comunicato finale: "L'economia globale ha mostrato resilienza contro molteplici shock, tra cui la pandemia, la guerra della Russia contro l'Ucraina e l'inflazione. Tuttavia, dobbiamo rimanere vigili, e dobbiamo essere agili e flessibili nelle nostre politiche macroeconomiche in un contesto di accresciuta incertezza sulle prospettive economiche globali". Nel comunicato viene ribadito "il fermo sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario e siamo uniti la nostra condanna della guerra di aggressione illegale, ingiustificabile e non provocata della Russia contro l'Ucraina. Siamo fermamente impegnati a continuare ad affrontare l'urgente finanziamento a breve termine dell'Ucraina, oltre a sostenere i Paesi vicini e altri paesi gravemente colpiti". Spazio anche all’emergenza climatica: "Siamo determinati ad affrontare con urgenza il cambiamento climatico, attraverso un'azione su vasta scala in questo decennio critico, al fine di mantenere entro il limite di 1,5 gradi l'aumento della temperatura globale".