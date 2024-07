Paura in Texas: quattro bagnanti aggrediti da un branco di squali

Quattro in totale le persone rimaste ferite che non hanno fatto in tempo a mettersi in sicurezza nonostante fossero a poche bracciate dalla spiaggia. Questo dà l’idea di quanto gli squali si fossero spinti vicino all’arenile. In particolare, sono stati due i bagnanti direttamente morsi dai predatori; gli altri due, invece, sono rimasti feriti mentre cercavano di aiutare i loro compagni. Tutti quanti sono stati portati al Valley Medical Centre di Brownsville per ricevere immediato supporto medico.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo e ricalcano lo stereotipo a cui la cinematografia ci ha abituato. Una lunga battigia che affaccia sul Golfo del Messico, le onde dell’Oceano Atlantico e un nutrito gruppo di bagnanti ignari del pericolo che si sarebbe manifestato di lì a poco. Non è chiaro quanti fossero gli squali che hanno deciso di attaccare; all’improvviso, però, tutti hanno realizzato quello che stava succedendo: il rumore del vento e del mare sono stati coperti dalle urla, il colore azzurro dell’acqua si è tinto di rosso . E, sfortunatamente, non si trattava di effetti speciali.

Perché uno squalo attacca

Contrariamente a quanto si pensi, non è abitudine degli squali attaccare gli esseri umani. Su circa 500 specie di questi predatori attualmente note, solo una piccola minoranza è effettivamente pericolosa per l’uomo. Alla base dell’istinto che muove questi animali c’è sempre una lunga memoria genetica della quale noi, fortunatamente, non facciamo parte. Sono abituati a riconoscere altri pesci, molluschi, crostacei, con cui convivono da milioni di anni. Se uno squalo attacca è perché confonde la sagoma di un bagnante con quella di una sua naturale preda. In alternativa, tende ad aggredire per difesa, nel momento in cui un nostro movimento viene percepito come una minaccia.

“Incontrare uno squalo nelle acque del Texas non è una cosa comune, quando uno squalo attacca in questo modo è perché sbaglia nell’identificare l’oggetto che ha davanti mentre è alla ricerca di cibo”, ha commentato così il capitano Chris Dowdy, del Texas Parks and Wildlife Department.