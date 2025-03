Papa Francesco scrive al Corriere: “Bisogna disarmare la Terra”

Una lettera breve ma carica di significato, quella spedita da Papa Francesco al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, pubblicata questa mattina sulle colonne del quotidiano. Il Santo Padre ha risposto con questa missiva a un messaggio di vicinanza e di augurio per la sua salute inviato dal giornalista nei giorni successivi al ricovero presso il policlinico Gemelli di Roma, avvenuto lo scorso 14 febbraio, per una polmonite bilaterale.





La lettera

Il testo firmato da Papa Francesco è datato 14 marzo e si rivolge direttamente a Fontana. Il direttore, oltre ad augurare pronta guarigione, aveva messo il proprio giornale a disposizione del Santo Padre, nel caso in cui avesse voluto intervenire con un appello. Un invito accolto da Bergoglio che ha inviato la risposta riflettendo sulla propria condizione e su come questa gli abbia permesso di assumere una prospettiva diversa rispetto alle notizie truci che quotidianamente leggiamo.

"Caro direttore, desidero ringraziarla per le parole di vicinanza con cui ha inteso farsi presente in questo momento di malattia nel quale, come ho avuto modo di dire, la guerra appare ancora più assurda'', ha scritto il Pontefice. ''La fragilità umana, infatti, ha il potere di renderci più lucidi rispetto a ciò che dura e a ciò che passa, a ciò che fa vivere e a ciò che uccide. Forse per questo tendiamo così spesso a negare i limiti e a sfuggire le persone fragili e ferite: hanno il potere di mettere in discussione la direzione che abbiamo scelto, come singoli e come comunità".