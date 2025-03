Domani l’eclissi parziale di Sole, ecco quando e dove vederla

Un nuovo appuntamento con uno dei fenomeni celesti più spettacolari visibili nella volta celeste! L’Unione Astrofili Italiani (Uai) ha fatto sapere che nella giornata di domani, 29 marzo, è attesa una eclissi parziale di Sole che sarà apprezzabile anche da alcune regioni italiane. Ecco dove sarà possibile vederla.





Le eclissi

Nel corso di un anno capita mediamente almeno due volte di avere la possibilità di vedere un’eclissi di Sole. A differenza di quelle lunari (più rare), visibili dalla maggior parte dei Paesi presenti sul nostro Paese, quelle solari sono apprezzabili con più difficoltà e da un numero più ristretto di zone del globo. In sostanza, l’ombra proiettata dalla Luna oscurerà in parte il disco della nostra stella, creando un effetto di grande spettacolo.

A differenza di un’eclissi totale, in cui tutto il Sole viene oscurato e la Luna rende visibile solo la corona solare (la parte più esterna dell’atmosfera), in quella parziale rimarrà apprezzabile buona parte della Stella e dunque il cielo non si oscurerà. Nei luoghi in cui il fenomeno avverrà in coincidenza dell’alba o del tramonto, tuttavia, sarà possibile apprezzare le cosiddette “corna solari”: il disco solare assumerà la forma di una mezzaluna sulla linea dell’orizzonte.