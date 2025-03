Gli 80 anni di Pippi Calzelunghe. Un'icona di allegria, indipendenza e ribellione

“Un tempo avevo paura di rimanere in casa da sola, ma ora non più, perché Pippi è con me”. Così scriveva una bimba giapponese all’autrice Astrid Lindgren. Una testimonianza che si fa voce di intere generazioni, ancora oggi ispirate da uno dei personaggi più iconici della storia della letteratura per l’infanzia. Pippi Calzelunghe festeggia un compleanno d’eccezione: sono passati 80 anni da quel 1945, anno in cui la scrittrice svedese partorì dalla propria penna la ragazzina più ribelle e indipendente mai immaginata. Con oltre 70 milioni di copie nel mondo (di cui oltre mezzo milione vendute solo in Italia), il romanzo è stato tradotto in 80 lingue. Per celebrare la ricorrenza, la casa editrice Salani ha scelto di pubblicare il celebre testo in un’edizione speciale, nelle librerie dal 25 marzo.





Il personaggio

Il nome Pippi Calzelunghe (in svedese Pippi Langstrump), in realtà non lo inventò Lindgren. L’autrice scandinava era dotata di una fervida fantasia e amava raccontare ad alta voce storie per la figlia Karin. Proprio la bimba un giorno, costretta a letto per una malattia, inventò questo nome così inconsueto e buffo. Partendo da questo spunto, la scrittrice decise di aprire il vecchio album di famiglia e, da lì, cominciò a delineare i contorni del personaggio. “Dato che il nome era strano, anche la bambina divenne strana”, avrebbe raccontato anni dopo Lindgren che – a partire da quel momento – iniziò a inventare storie che la vedevano protagonista di vicende al limite del surreale. Quando toccò all'autrice essere costretta a letto, dopo un infortunio alla caviglia, sfruttò l’occasione per cominciare a scrivere le assurde vicende della protagonista (prima raccontate solo a voce).

“Astrid Lindgren era così consapevole della deflagrazione che avrebbe creato il suo libro che, quando lo spedì alla casa editrice, accompagnò il testo con un biglietto che recitava: ‘Nella speranza che lei non avverta le autorità dell’assistenza per l’infanzia’, aveva paura che le portassero via i figli”, racconta a RTL 102.5 Elisabetta Gnone, giornalista e scrittrice che ha curato la prefazione della nuova edizione pubblicata da Salani.