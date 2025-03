Studenti restituiscono borsello con 1.000 euro. Valditara li invita al ministero

Chi l’ha detto che i “giovani d’oggi” – espressione già abominevole di per sé – non abbiano più senso civico e rispetto per il prossimo? Ascoltando i pareri dei nostri ascoltatori nel corso della linea diretta di Non Stop News, capita che in tanti critichino i nostri adolescenti, individuando criticità nel loro approccio al prossimo e rilanciando la necessità di un intervento forte da parte di famiglie e scuola per riportarli sulla “retta via”. Eppure, storie positive che coinvolgono ragazzi e ragazze nel nostro Paese, fortunatamente, ne arrivano quotidianamente. Una, in particolare, è balzata agli onori delle cronache. Protagonisti: due studenti e un borsello pieno di soldi su un autobus.





La storia

I ragazzi coinvolti nella storia sono due studenti del liceo Paladini di Lucca. I giovani stavano percorrendo una tratta in autobus, quando, all’improvviso, si sono accorti della presenza di un borsello abbandonato. Una volta aperto, l’incredibile scoperta: mille euro in contanti arrotolati dentro una tasca. Facile immaginare il dramma del proprietario che li aveva persi! I ragazzi, nonostante la considerevole somma – ancora più ingente, probabilmente, vista dagli occhi di due adolescenti – però, sembra non abbiano esitato nemmeno un istante. Preso possesso del borsello, si sono recati presso la più vicina stazione di Polizia. Le forze dell'ordine sono dunque riuscite a rintracciare il proprietario e a restituirgli la somma persa. La domanda, a questo punto, è una sola: l’uomo o la donna avrà ringraziato a dovere i due giovani?