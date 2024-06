G7, Meloni accoglie i Grandi della terra a Borgo Egnazia e rimprovera Biden per il ritardo

Primo giorno del G7 dell’Italia in Puglia. La premier Meloni ha accolto a Borgo Egnazia i 7 grandi che hanno firmato il logo del vertice e posato per la foto di famiglia. L’Ucraina è al centro degli incontri a cui partecipa anche il presidente Zelensky, che firmerà accordi per la sicurezza con Stati Uniti e Giappone. Un’intesa è stata raggiunta anche sull'utilizzo degli asset russi congelati per 50 miliardi di dollari a sostegno di Kiev. “Il G7 non è una fortezza ma un'offerta di valori aperta al mondo, darà risultati”, ha affermato la presidente del consiglio. Tra i nodi da sciogliere è quello del riferimento all'aborto che fino a questo momento non c'è nell'ultima bozza della dichiarazione finale. “Biden non cede sui diritti, ne parlerà con Meloni”, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan. Questa sera alle 20:30 cena al castello Svevo di Brindisi offerta dal capo dello Stato Sergio Mattarella, a cui sarà assente il presidente americano a causa di un affaticamento fisico. E stamani siparietto della Meloni con Biden rimproverato dalla premier per il suo ritardo di circa 20 minuti dentro i quali Meloni si è fatta un selfie con cameramen e fotografi. Insomma. nell’agenda ufficiale Africa clima e povertà, Medio Oriente, come anticipato Ucraina, sessione allargata su infrastrutture e investimenti poi cerimonia delle bandiere e la serata a Brindisi. Domani l'intervento molto atteso del Papa sull’intelligenza artificiale ma sono previsti anche 10 incontri bilaterali del Santo Padre. Intanto da Roma lancia il suo affondo la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein: il riferimento è alle tensioni sul diritto all'aborto da inserire o meno nelle conclusioni. Su questo l'attacco dall'opposizione della leader Dem è duro: “Una vergogna”.