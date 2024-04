G7 Trasporti, approvato un documento in cui viene indicato il ruolo della neutralità energetica

Al G7 Trasporti, che si è tenuto a Milano, è stato approvato un documento in cui viene indicato il ruolo della neutralità energetica e tecnologica. E’ quanto ha affermato il ministro Matteo Salvini alla fine dei lavori. "Abbiamo approvato una dichiarazione di 67 punti un lavoro abbastanza corposo con 2 passaggi sostenuti dal governo italiano, il 19 e il 40. Uno è sulla transizione ecologica, che il G7 conferma, però priva di ideologia, improntata al buon senso, tanto che al punto 19 si parla di 'neutralità tecnologica', che è quello a cui come Italia, come ministero e come partito abbiamo sempre puntato, perché non tutto è solo elettrico". Così si è espresso il vicepremier che ha presieduto il vertice. Salvini, riferendosi al documento finale, ha aggiunto che nel testo vi è il riconoscimento di tutte le fonti di produzione energetica, dal nucleare ai biocarburanti. "Sono per il libero mercato però è chiaro che alcune regole imposte dall'Ue non ci mettono in condizione di competere ad armi pari con gli altri paesi”, ha sottolineato il leader della Lega nella conferenza stampa.





La riduzione dell’ impatto ambientale

Il ministro dei Trasporti Salvini, in uno dei passaggi della dichiarazione finale, ha parlato della necessità di un approccio integrato per ridurre l’impatto ambientale: “Sottolineiamo l'importanza della collaborazione tra i membri del G7 per condividere informazioni, migliori pratiche e approcci normativi, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente l'impatto ambientale, aumentare l'uso delle ferrovie e ottimizzare altre modalità come il trasporto marittimo a corto raggio, nonché aumentare l'uso di modalità di trasporto attive. I modi di trasporto sostenibili possono essere favoriti da un approccio integrato tra le politiche dei trasporti con quelle sull'utilizzo del suolo nel contesto urbano e da una rilocalizzazione delle attività economiche''.





Verso un settore stradale altamente decarbonizzato

Ecco un altro passaggio della conferenza di Salvini in cui il ministro dei Trasporti parla di una accelerazione per arrivare a veicoli a zero emissioni. “Riaffermiamo il nostro impegno a favore di un settore stradale altamente decarbonizzato entro il 2030 e ribadiamo l'importanza di accelerare la riduzione delle emissioni del trasporto su strada attraverso più percorsi, tra cui l'accelerazione dell'adozione di veicoli a basse e zero emissioni, la necessità di distribuire forniture di combustibili alternativi sostenibili, garantendo che le infrastrutture di trasporto a emissioni zero soddisfino la domanda, e il conseguimento di migliorie operative e tecnologiche per il settore dei trasporti".