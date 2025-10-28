Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

Redazione Web

28 ottobre 2025, ore 10:33

La notte di Halloween RTL 102.5 sarà a Gardaland Resort per una serata di musica e divertimento con gli speaker di RTL 102.5 Diego Zappone, Vanessa Grey e i DJ Alessia Manzoni e Sautufau

Venerdì 31 ottobre, RTL 102.5 sarà al Gardaland Halloween Party per una serata all’insegna del divertimento e della musica. Lo show della prima radiovisione d’Italia a Gardaland Resort prenderà il via alle 20:30 con la DJ Alessia Manzoni e l’animazione di Diego Zappone e Vanessa Grey.

A partire dalle 21:30, il Gardaland Halloween Party sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del Digitale Terrestre e canale 736 di Sky) e in streaming su RTL 102.5 Play. La serata sarà raccontata anche sui canali social dell’emittente. Live da Piazza Jumanji, si esibiranno alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana: Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci e Marvin & Andrea Prezioso. A seguire, la festa continua fino a mezzanotte con la musica di DJ Sautufau.

RTL 102.5 regala i biglietti per il Gardaland Halloween Party. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori potranno ricevere grandi sorprese.

La produzione è di FMedia.


