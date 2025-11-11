Garlasco, la perizia: le impronte all'esterno della villetta sono di Marco Poggi e di un Carabiniere Photo Credit: Ansa

Nulla di nuovo, al momento, rispetto alle ricostruzioni fatte dagli inquirenti diciotto anni fa. È l’esito delle analisi sulle impronte digitali trovate fuori e dentro alla villetta di Via Pascoli, a Garlasco, in cui il 13 agosto del 2007 fu uccisa Chiara Poggi. Esami effettuati da Giovanni Di Censo, il nuovo perito nominato dalla Gip nell'ambito dell'incidente probatorio della nuova inchiesta, in cui è indagato Andrea Sempio.





LE IMPRONTE

Un’impronta, trovata all’esterno del garage, è attribuibile a Marco Poggi, fratello della vittima, che abitava in quella casa. Un’altra traccia, rinvenuta sulla porta d’ingresso, appartiene invece ad un Carabiniere che intervenne sulla scena del crimine. Sono infine di Chiara Poggi le sei impronte trovate su una confezione di cereali e su un sacchetto della spazzatura.





I LEGALI, "NON CANTIAMO VITTORIA"

Accertamenti da cui non emergono quindi elementi a sostegno dell’ipotesi della Procura di Pavia, che il colpevole del delitto possa essere Andrea Sempio, in concorso con altre persone.hanno commentato i legali del 37enne, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti e i consulenti Armando Palmegiani e Marina Baldi.