Germania: auto piomba su folla durante una manifestazione a Monaco, decine di feriti, arrestato il conducente

Almeno 28 persone sono rimaste ferite a Monaco di Baviera, dove un'auto è piombata su una folla riunita per una manifestazione sindacale organizzata dalla sigla Verdi. I media tedeschi riferiscono che alcune persone sono in gravi condizioni, tanto da risultare in pericolo di vita. Tra i feriti ci sarebbero anche bambini. Sul posto ci sono ambulanze e la zona è stata interdetta al pubblico.

Feriti anche dei bambini

La polizia ha confermato l'incidente, ma inizialmente non ha fornito alcun dettaglio. In un annuncio dal palco della Koenigsplatz, la piazza dove si stava svolgendo la manifestazione, si è parlato anche di una vittima, una donna rimasta uccisa, precisa la Sueddeutsche Zeitung. Un tipo di affermazione che non è stata confermata. Il sindaco della città ha parlato del coinvolgimento di alcuni bambini tra i feriti: "Sono profondamente scioccato", ha detto il sindaco Dieter Reiter

Arrestato un 24 enne afghano

Il conducente dell'auto è stato messo in sicurezza, si tratta di un 24 enne di nazionalità afghana, che, secondo la polizia ,"al momento non rappresenta un ulteriore pericolo" . La pista seguita per ora è quella di un attentato. Lo ha confermato anche il presidente della Baviera e leader della CSU, Markus Soeder. Le forze dell'ordine hanno allestito un punto di raccolta dei testimoni sul posto e l'area intorno al luogo dell'incidente è stata isolata. La popolazione è invitata a "tenersi lontano dalla zona".





A Monaco, tra poche ore conferenza sulla sicurezza

La città è blindata per l'avvio, previsto domani, della conferenza sulla sicurezza alla quale prenderanno parte diversi attori globali. Sono attesi, tra gli altri, il vicepresidente Usa J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio che vedranno a Monaco il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.