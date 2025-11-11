Gino Cecchettin ricorda Giulia, a due anni dal suo omicidio: "l'educazione affettiva è una protezione"

Gino Cecchettin ricorda Giulia, a due anni dal suo omicidio: "l'educazione affettiva è una protezione"

Gino Cecchettin ricorda Giulia, a due anni dal suo omicidio: "l'educazione affettiva è una protezione"

Valentina Iannicelli

11 novembre 2025, ore 14:30

Due anni fa morì Giulia Cecchettin, per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Il padre la ricorda e parla dell'importanza della scuola e delle istituzione per educare i giovani uomini. Lo aveva già fatto il giorno dei funerali

L’11 novembre di 2 anni fa Giulia non è tornata a casa. Era uscita con l’ex fidanzato, Filippo, che in un parcheggio l’ha massacrata, per la solita folle ragione, non è riuscito ad accettare che lei non volesse più stare con lui. Un femminicidio che ha scosso l’opinione pubblica anche per la postura del padre, Gino Cecchettin, che è rimasto lucido, composto, anche mentre venivano celebrati i funerali della figlia, quando con parole pacate e il volto stravolto ha detto che la cultura e l’educazione al rispetto potevano arginare un fenomeno inaccettabile.

L'EDUCAZIONE MOMENTO FONDAMENTALE

Parlò già allora, come ha ribadito oggi alla Commissione parlamentare sui femminicidi, dell’importanza della scuola nella formazione al rispetto reciproco e alla capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo, senza ricorrere alla violenza. Si è rivolto agli uomini che ha definito ’normali’ perché diventassero gli agenti del cambiamento. Ha chiesto ai genitori dei maschi di inculcare nella mente dei propri figli maschi il valore del sacrificio e l’accettazione della sconfitta. Nucleo fondante attorno al quale gira il delirio di onnipotenza di cui è pervaso il femminicida: il rifiuto della sconfitta e della possibilità di perdere qualcosa che viene percepita come una proprietà. La difficoltà a vedere la donna di fronte a loro come un individuo e a rispettarne la sacralità. Parlò già allora, come ha ribadito oggi, dell’importanza della scuola nella formazione di giovani nel rispetto reciproco nella capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo, senza ricorrere alla violenza.

UN FENOMENO CHE NON SI FERMA

Dunque, l’istruzione come unica risposta possibile, nelle aule e nei luoghi di formazione dove insegnare a riconoscere la violenza prima che si trasformi in gesto. Un esplicito endorsement all’educazione affettiva nelle scuole, da parte di un padre che ha scelto di non soccombere alla rabbia e al dolore per la perdita più inimmaginabile. Due anni di sospensione della vita, perché ogni giorno è una ricorrenza per Gino. Ogni giorno uguale a quello precedente e a quello successivo. Il giorno delle esequie chiese che la morte della ‘sua Giulia’ fosse un punto di svolta’. Ma da allora tante altre donne sono state uccise dai loro uomini, in un fenomeno che sembra inarrestabile. Oggi Cecchettin continua a lavorare con la fondazione che porta il nome di Giulia


Argomenti

cecchettin
femminicidio
gino
giulia

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Individuato l'elicottero scomparso dai radar domenica. Un cumulo di rottami sull'Appennino toscano

    Individuato l'elicottero scomparso dai radar domenica. Un cumulo di rottami sull'Appennino toscano

  • Trump-Mamdani, il presidente e il sindaco d'America: due facce della stessa medaglia

    Trump-Mamdani, il presidente e il sindaco d'America: due facce della stessa medaglia

  • Scontro mortale ad Arignano tra un'auto uno scuolabus. Morto il conducente della macchina

    Scontro mortale ad Arignano tra un'auto uno scuolabus. Morto il conducente della macchina

  • Strage di Paderno Dugnano, Riccardo Chiarioni rinuncia all'appello. Sterminò la famiglia con 108 coltellate

    Strage di Paderno Dugnano, Riccardo Chiarioni rinuncia all'appello. Sterminò la famiglia con 108 coltellate

  • La Francia sospende il portale online di Shein, ma apre il negozio fisico a Parigi, tra inchieste e polemiche

    La Francia sospende il portale online di Shein, ma apre il negozio fisico a Parigi, tra inchieste e polemiche

  • Zohran Mamdani è il sindaco di New York: "il futuro nelle nostre mani". La sfida a Trump

    Zohran Mamdani è il sindaco di New York: "il futuro nelle nostre mani". La sfida a Trump

  • La tregua fragile in Medio Oriente. I coloni provocano i palestinesi e occupano il cortile di Al-Aqsa

    La tregua fragile in Medio Oriente. I coloni provocano i palestinesi e occupano il cortile di Al-Aqsa

  • Strage di alpinisti, tra loro diversi italiani. Tentavano la scalata dell'Himalaya

    Strage di alpinisti, tra loro diversi italiani. Tentavano la scalata dell'Himalaya

  • Quindicenne disabile abusato a Torino, la Procura apre un'indagine sui ragazzini accusati

    Quindicenne disabile abusato a Torino, la Procura apre un'indagine sui ragazzini accusati

  • Carlo III e Cammilla in Vaticano per un incontro "storico" con il Papa. Il Re riceverà il titolo di Royal Confrater benedettino

    Carlo III e Cammilla in Vaticano per un incontro "storico" con il Papa. Il Re riceverà il titolo di Royal Confrater benedettino

E' morta la donna accoltellata dall'ex marito in strada a Milano. Ora l'accusa è di omicidio aggravato

E' morta la donna accoltellata dall'ex marito in strada a Milano. Ora l'accusa è di omicidio aggravato

La fuga dell'uomo è durata dal mattino al tardo pomeriggio. A incastrarlo, permettendo agli inquirenti di rintracciarlo, l'aver riacceso per pochi istanti il telefonino

Omicidio di Collegno: un uomo interrogato per ore, perquisita la sua abitazione nei pressi della via dell'uccisione

Omicidio di Collegno: un uomo interrogato per ore, perquisita la sua abitazione nei pressi della via dell'uccisione

Per l'omicidio di Marco Veronese sospettata una persona con problemi psicologici, nella zona i residenti hanno paura e sperano nella risoluzione rapida del caso

Gae Aulenti, ha confessato Vincenzo Lanni: "Ho scelto a caso per colpire un simbolo del potere economico"

Gae Aulenti, ha confessato Vincenzo Lanni: "Ho scelto a caso per colpire un simbolo del potere economico"

L'uomo, che ieri ha accoltellato una 43enne a Milano, è stato rintracciato grazie alla sorella, che l'ha riconosciuto nelle immagini delle telecamere di sorveglianza