Giorgia Meloni dal palco di Atreju attacca Elly Schlein e rilancia il premierato

L'edizione 2025 di Atreju 'Sei diventata forte' ha chiuso oggi i battenti ai giardini di Castel Sant'Angelo di Roma con l'intervento della presidente del Consiglio. "Voglio ringraziare i tanti leader delle opposizioni che hanno partecipato, Conte, Bonelli, Renzi, Marattin Calenda, Magi e voglio ringraziare anche Elly Schlein che con il suo nannimorettiano 'mi si nota di più se vengo o sto in disparte o se non vengo per niente' ha comunque fatto parlare di noi", ha detto dal palco Giorgia Meloni. "La cosa divertente è che il presunto campo largo l'abbiamo riunito noi e quella che dovrebbe federarli è l'unica che non si è presentata", ha aggiunto la premier.





Giorgia Meloni torna sul negoziato per l’Ucraina e l’allarme per il disimpegno di Trump

"Da qualche giorno ci sono valutazioni molto allarmate, perché Donald Trump ha detto in maniera diciamo più decisa dei precedenti presidenti americani che gli Stati Uniti intendono disimpegnarsi al Vecchio continente, che quindi gli europei devono organizzarsi per essere in grado di difendersi da soli. Che dire: 'Buongiorno Europa'". Così Giorgia Meloni dal palco diAtreju. "Abbiamo appaltato la nostra sicurezza agli Stati Uniti d'America pensando che questo giorno non sarebbe arrivato, ma soprattutto fingendo che fosse gratis, solo che non lo era”, ha aggiunto la premier. "In Europa abbiamo avuto il coraggio di rivendicare che la nostra nazione, per storia, per cultura, per capacità dei suoi cittadini e delle sue imprese, ha il diritto e il dovere di stare nel posto che merita, non più comprimaria, non più spettatrice, ma parte attiva delle grandi decisioni globali”, ha poi sottolineato la presidente del Consiglio.





Giorgia Meloni, avanti con il premierato

"Avanti con il premierato che finalmente restituirà agli italiani il banale, sacrosanto diritto di scegliere da chi essere governati, mettendo fine ai giochi di palazzo che per troppi anni hanno permesso alla sinistra di restare abbarbicata alla poltrona senza aver mai vinto un'elezione. Avanti con l'autonomia differenziata che renderà l'Italia più efficiente, ma anche le classi dirigenti più responsabili. Avanti con Roma Capitale, indispensabile per dare a questa città meravigliosa gli strumenti che servono a svolgere il ruolo che le spetta e avanti appunto con la storica riforma della giustizia", ha dichiarato Giorgia Meloni.





Intervento di Elly Schlein all'assemblea del Pd

Elly Schlein, grande assente tra gli ospiti della festa di Fratelli d’Italia, davanti all’assemblea Pd ha incalzato la Meloni sui salari e le difficoltà del Paese: "La Presidente Meloni vada a fare un giro per i supermercati, provi a fare i conti scaffale dopo scaffale di ciò che va rimesso al suo posto perché costa troppo. Faccia un giro perché mentre lei dice che va tutto bene, anzi non è mai andato meglio, gli italiani sono costretti a scegliere cosa comprare e cosa no perché tutto è aumentato, lo dice l'Istat. Ma questo Telemeloni non lo dice. Va bene festeggiare il cibo italiano patrimonio dell'Unesco, presidente Meloni, ma il frigo degli italiani è sempre più vuoto". Il partito è più unito e compatto che mai, ha sostenuto Elly Schlein, secondo cui il tempo delle divisioni e dei litigi è finito: “ C'era chi scommetteva sulle divisioni nel nostro campo" e invece "non solo ci siamo ma siamo competitivi e siamo la prima forza di opposizione. Il partito è più unito e compatto che mai e di questo ringrazio tutti", anche "il presidente Bonaccini perché l'unità non si fa da soli. E' finito il tempo delle divisioni e dei litigi, la maggioranza è oggi più larga ma io continuo e continuerò a essere sempre la segretaria di tutto e di tutti la segretaria di tutto il partito". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.



