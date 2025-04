Giorgia Meloni giovedì a Washington da Trump, Tajani: "Obiettivo del viaggio? Arrivare a dazi zero"

Il governo italiano lavora per limitare gli effetti della guerra commerciale dei dazi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la prossima settimana incontrerà nell'arco di 48 ore i vertici dell'amministrazione americana. L'agenda della premier diffusa da Palazzo Chigi, oltre a confermare la missione a Washington di giovedì con il bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fissa per venerdì il faccia a faccia a Palazzo Chigi con il vicepresidente statunitense J.D. Vance.





Tajani: "La situazione sta lentamente migliorando"

Mentre si attendono gli incontri della prossima settimana, il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani parla da Osaka, in Giappone, dove si tiene l'Expo 2025. "Credo che la situazione stia lentamente migliorando: il commissario Sefcovic è adesso a Washington per trattare con gli americani, ci sono 90 giorni di tempo. Il viaggio della Meloni non è per giocare una partita italiana, è certamente per rafforzare i rapporti con gli americani, ma è un viaggio finalizzato anche a spingere il governo americano ad arrivare a dazi zero. E l'obiettivo potrebbe essere quello di creare un grande mercato euro-americano, di libero scambio".





Passo indietro di Trump su smartphone e computer

Intanto si continua a parlare del passo indietro delle scorse ore di Donald Trump, che ha scelto di esentare gli smartphone, i computer e altri dispositivi elettronici dai dazi reciproci. Le esclusioni - riporta l'agenzia Bloomberg citando la gazzetta ufficiale - riguardano anche le hard drive, i processori per i computer e i chip per la memoria, ovvero prodotti elettronici molto popolari che non sono prodotti negli Stati Uniti. Si attendono ora decisioni ufficiali sui semiconduttori, sui quali Trump ha detto: "Vi risponderò lunedì e saremo molto specifici".