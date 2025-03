Varese: drone russo sulla sede del centro di ricerca Ue al Lago Maggiore, indaga la Procura di Milano

È di sospetta origine russa il drone che avrebbe sorvolato diverse volte nell'ultimo mese Ispra, sul Lago Maggiore, a Varese. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, viene confermata da fonti informate. L'edificio interessato ospita anche il Joint research centre dell'Ue che ha avviato un progetto di ricerca relativo agli aspetti della sicurezza dei droni. A poca distanza ci sono stabilimenti di Leonardo, azienda leader del settore della difesa nazionale.





Domani la Procura di Milano aprirà un fascicolo d’indagine

Secondo quanto ha appreso l’Ansa, quanto accaduto sarebbe anche finito al centro di un’inchiesta. Il pool antiterrorismo della Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, sta cercando di fare luce sul percorso seguito dal drone e sul perché si trovasse proprio sopra la sede del centro di ricerca. Secondo quanto si apprende, un fascicolo d'indagine sarà formalmente aperto domani dalla Procura di Milano, competente per i reati di terrorismo nel distretto della Corte d'Appello che comprende anche Varese.





La segnalazione sarebbe arrivata dal Joint research centre della Commissione europea

Il drone avrebbe sorvolato almeno cinque volte la zona in cui si trovano gli edifici del Joint research centre della Commissione europea, il terzo in Europa per importanza. Per circa una settimana, secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, il velivolo sospetto avrebbe sorvolato una delle strutture più sorvegliate nel Nord Italia. La segnalazione sarebbe arrivata dallo stesso Jrc, che avrebbe usato un proprio sistema di rilevamento sperimentare di velivoli sconosciuti. Sulla vicenda i carabinieri del Comando provinciale di Varese mantengono il massimo riserbo. Nessun commento neppure da Leonardo, azienda aeronautica attiva anche nel settore militare, che in provincia di Varese - a Sesto Calende e a Vergiate - ha importanti stabilimenti della sua Divisione elicotteri.





Della Vedova: "Domani presenterò un'interrogazione a Piantedosi e Crosetto"

Il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova, ha fatto sapere poco fa in una nota che sulla vicenda del drone russo presenterà domani mattina un'interrogazione al Ministro dell'Interno Piantedosi e al Ministro della Difesa Crosetto. "Se consideriamo accadimenti passati come il naufragio, che naufragio non fu, dell'imbarcazione Goduria sul Lago Maggiore in cui si teneva un incontro tra uomini dei servizi segreti italiani ed israeliani che costò la vita a quattro persone e la fuga dagli arresti domiciliari nel milanese di Artem Uss, il figlio di un oligarca putiniano in attesa di estradizione negli Usa, a causa di un "malfunzionamento" del braccialetto elettronico, dobbiamo riscontrare un inquietante proliferare di accadimenti assurti all'onore delle cronache legati all'operato di servizi segreti stranieri in Lombardia, sui quali il Governo dovrà riferire", scrive il deputato.