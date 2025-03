Sono tante e toccano diversi Paesi le migliori destinazioni per il 2025. Nella nostra guida, cinque suggerimenti e tutti gli aspetti da tenere in considerazione per organizzare una vacanza, indipendentemente da quale sia l’obiettivo, ma anche le indicazioni sui periodi migliori per mettersi in viaggio e le attrazioni imperdibili di ogni località. Insomma, che siate alla ricerca della meta giusta per concedervi qualche giorno di relax di fronte al mare, o che la vostra idea di vacanza sia spinta da un desiderio di avventura, questa guida farà al caso vostro. Potrebbe tornare utile anche se l’obiettivo è quello di mettersi alla ricerca di esperienze: da realtà immersive a itinerari gastronomici, fino all’innovazione tecnologica, ce n’è per tutti i gusti.





Come organizzarsi e cosa portare: dall'abbigliamento giusto a clima, documenti necessari e assicurazione

Innanzitutto qualche indicazione utile per prepararsi al viaggio. Organizzazione e attenzione ai dettagli dovranno essere le vostre due parole d'ordine. A cominciare dalla scelta della destinazione, che non può non essere legata al periodo dell'anno. Fondamentale è ragionare sul clima che troverete al vostro arrivo e sulle stagioni migliori per visitare le diverse mete nelle quali avete in programma di organizzare il vostro viaggio. Ricordate i documenti necessari per raggiungere i diversi luoghi che visiterete, ma valutate anche l'idea di stipulare un'assicurazione sul viaggio, per prevenire eventuali imprevisti.





Se la destinazione è il mare, scegliete il comfort. Nella vostra valigia non potranno mancare costumi da bagno, teli da mare, infradito e abiti leggeri, senza dimenticare la protezione solare. Può essere utile avere con sé un pareo o alcune camicie leggere per spostarsi magari dalla spiaggia al ristorante. Se poi il vostro obiettivo è quello di godervi qualche ora di snorkeling o immersioni, ricordatevi di munirvi dell'attrezzatura adeguata. Il discorso ovviamente cambia se partite per visitare una città d'arte. In quel caso, oltre a prevedere un itinerario dei punti più importanti della città, optate per un abbigliamento comodo. Le scarpe da ginnastica e uno zainetto saranno i vostri alleati. In tutti i casi potrebbe rivelarsi utile portare con voi una power bank per non rimanere mai con lo smartphone scarico: di questi tempi, anche in viaggio, il cellulare è uno strumento utile per orientarsi. Ma se siete amanti dell'analogico, anche una guida della città può darvi una grossa mano.





Bangkok in Thailandia: la città dei templi, dei mercati galleggianti e dei rooftop bar

Prima di tutto, nella guida delle mete suggerite per il 2025, un consiglio internazionale. Tra le grandi città del Sud-est dell’Asia, non possiamo non partire da una meta da sogno: Bangkok è una destinazione ricca di cose da vedere e da visitare: dai maestosi templi, con le decorazioni caratteristiche e i mosaici, ai grattacieli, gli skybars e le barche lungo il fiume, giusto per fare alcuni esempi. Inoltre, a rendere ancora più suggestiva la vostra vacanza a Bangkok, in Thailandia, saranno le decine di escursioni che potrete organizzare sul posto, oppure giocando d’anticipo attraverso i suggerimenti di diversi tour operator, che spesso permettono di risparmiare prenotando in anticipo ticket cumulativi.





Da non perdere l’escursione al mercato di Amphawa, uno dei più interessanti mercati galleggianti della Thailandia, e quella che da Bangkok raggiunge Ayutthaya per immergersi nell’atmosfera del più maestoso parco archeologico della Thailandia. Ma, in conclusione, quando conviene andare a Bangkok? Il periodo migliore va da novembre a marzo, quando le temperature non sono roventi (vanno dai 21 ai 30 gradi). Il mese più caldo (con punte di 35 gradi) è aprile. Gli altri mesi sono invece spesso caratterizzati da piogge.





Hanoi in Vietnam: tra tradizione, modernità e l’autentico spirito vietnamita

Chiunque vada in Vietnam almeno una volta nella vita non può non passare da Hanoi, la capitale. Con i suoi 7 milioni e mezzo di abitanti, può apparire come una città caotica e difficile da vivere, anche solo per una vacanza. In realtà è un luogo fortemente attraversato dalla tradizione, soprattutto nel quartiere vecchio, con botteghe e artigiani sparsi per ogni via. A proposito: impossibile dimenticare che il Vietnam esporta ingenti quantitativi di caffè, quindi non potete non provare le centinaia di varianti che vi verranno proposte in quasi tutti i locali della città. Ma cosa visitare, quindi, ad Hanoi? Il fulcro di Hanoi è costituito dal Lago Hoan Kiem, una vera e propria “oasi cittadina” che mette davvero in bella mostra la cultura vietnamita e lo stile di vita degli hanoiani. A due passi da lì, vi suggeriamo di raggiungere il Tempio Ngoc Son (il tempio della collina di Giada), al quale si può avere accesso attraversando un ponte rosso. Poi, come accennavamo, è suggestivo passeggiare per le vie del quartiere vecchio, tra botteghe e negozi suggestivi. Nelle immediate vicinanze potrete trovare il Tempio Bach Ma, il cui ingresso è gratuito. Così come il Tempio della letteratura, la Cattedrale di San Giuseppe.





Per non parlare della “Train Street”, la spettacolare ferrovia a binario unico, risalente al XX secolo, che attraversa le strade del quartiere antico: se sarete fortunati con gli orari, potrete vedere il treno attraversare a ridosso di case e locali, scenario che spesso attira l’attenzione dei turisti. Vi state chiedendo in che periodo è preferibile visitare Hanoi? Il momento migliore dell’anno va da novembre ad aprile, quando le temperature non sono eccessive e le piogge meno incessanti. È preferibile evitare l’estate, quando le temperature si alzano notevolmente e aumentano anche le precipitazioni, che in molti casi si prolungano anche per due settimane.





Creta in Grecia: l’isola tra spiagge paradisiache e antiche leggende

Visitare Creta, in Grecia, è un’esperienza alla quale non potete rinunciare. Si tratta infatti di un’isola ricca di storia e paesaggi mozzafiato, dove a farla da padrona è il mare (ma non solo). Cominciamo proprio dalle spiagge, vere e proprie oasi incontaminate, dove il relax diventa il vero protagonista. Tante le più celebri: dalla Spiaggia di Balos a quella di Elafonissi, fino a Falassarna, Preveli e Xerokampos, giusto per citare alcune delle più apprezzate dai turisti e da chi vive a Creta. Non solo mare, dicevamo. Heraklion, la capitale di Creta, è una città portuale e intrisa di storia.





I borghi pittoreschi sono infatti una delle caratteristiche di Creta (fra i più apprezzabili, oltre a Heraklion, troviamo Chania, Rethymmo e Agios Nikolaos). Nella capitale sono imperdibili la città vecchia, la fortezza di Koules, la Piazza dei Leoni (molto suggestiva soprattutto in versione notturna) e la cattedrale di Agios. Proprio a pochi chilometri dalla città di Heraklion sorge il sito di Cnosso, la testimonianza più autentica del patrimonio artistico e architettonico della civiltà minoica che ha dato origine alla mitologia greca. Nel sito, aperto alle visite, vi sono i resti del Palazzo di Cnosso, il fulcro religioso e politico della civiltà minoica che, si narra, ospitò il leggendario Re Minosse. Proprio lì è ambientata la nota leggenda (e il celebre labirinto) del Minotauro.





Edimburgo in Scozia: la capitale scozzese tra castelli, leggende e whisky pregiato

Edimburgo è la seconda città più popolosa della Scozia, nonché la capitale, ma anche la settima città più popolosa del Regno Unito. Un viaggio in questa città non può non cominciare dal Castello di Edimburgo, una delle fortezze più antiche d’Europa, per poi proseguire per la Royal Mile, una perfetta sintesi dell’architettura medievale e rinascimentale del luogo. Situato proprio alla fine di questa strada a ciottoli, il palazzo di Holyroodhouse (Holyrood Palace), che è stato la residenza ufficiale in Scozia della regina Elisabetta, è ancora oggi sede di alcuni appuntamenti di Stato. Così come dall’alto fascino, per il suo valore istituzionale, è il Parlamento scozzese. A Edimburgo sorgono anche cinque Gallerie nazionali scozzesi, a cominciare dalla National Gallery of Scotland, che ospita – fra le altre – opere celebri di Tiziano, El Greco, Velázquez, Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Monet, Cezanne e Gauguin.





Spazio poi alla Cattedrale di St. Giles, la storica Cattedrale della città in pieno stile gotico. Senza dimenticare i paesaggi pittoreschi tipici non solo di Edimburgo, ma anche di tutta la Scozia, che a più riprese faranno capolino durante la vostra vacanza, anche nei momenti più inaspettati. Un’ultima chicca: se siete appassionati di whisky scozzese o vi incuriosisce semplicemente la sua storia, ritagliatevi un’ora per visitare a Edimburgo lo Scotch Whisky Heritage Centre, un autentico viaggio attraverso i 300 anni di storia della produzione di questo celebre liquore, con annessa degustazione al termine della visita. Sul fronte climatico, il periodo migliore per visitare Edimburgo va da maggio a settembre. Attenzione: anche per visitare questa città scozzese, dal 2 aprile 2025 sarà necessario essere in possesso di un’autorizzazione di viaggio elettronica (ETA). Un permesso collegato elettronicamente al passaporto che, in base alle nuove regole pronte ad entrare in vigore, consente di entrare nel Regno Unito.





Mauritius in Africa: l’isola tropicale che unisce relax, natura e avventura

La perla dell’Oceano Indiano, Mauritius, è avvolta da alcuni pregiudizi. Il più evidente è quello che vorrebbe identificarla come un luogo di soli resort. Nulla di più falso: quest’isola (oltre al mare cristallino) si presta alla perfezione per un vero e proprio viaggio on the road. Una delle prime soste potrebbe essere dedicata alle cascate Chamarel, che con i loro 100 metri sono le più alte di tutta l’isola, frutto di imponenti eruzioni vulcaniche. Poi, una menzione speciale se la aggiudicano le celeberrime Terre dei sette colori (parte del Chamarel Seven Coloured Earth Geopark), una formazione geologica divenuta un’attrazione turistica, nel sud-ovest dell’isola Mauritius. Una distesa di 7.500 m² in cui sono presenti dune di sabbia, la cui peculiarità è quella di essere colorate con sette diversi strati e colori scelti dalla natura (rosso, marrone, viola, verde, blu, porpora e giallo). In questo luogo vi innamorerete anche delle giganti tartarughe che riposano sotto gli alberi. Nelle immediate vicinanze, se resta del tempo, è possibile visitare anche la Rhumerie di Chamarel (lo sapevate? Il rum è una specialità di quell’isola). E poi i mercati, dal più grande dell’Isola di Mauritius, il Central Flacq Market, a quello ospitato nella capitale: Port Louis, dove ogni acquisto nei vari banchi allestiti dalle primissime ore del mattino si trasforma in una lunga e divertente contrattazione al prezzo più conveniente.





A questo punto, finalmente, godetevi le acque cristalline delle spiagge più belle dell’isola. Su tutte Le Morne, Blue Bay, Trou Aux Biches, fatte letteralmente di interminabili distese di palme e sabbia bianca fine, e Belle Mare (qui ogni traduzione sarebbe superflua). Infine, se ne avete la possibilità, organizzate un tour in barca (ne vengono proposti a decine anche dalle strutture alberghiere). Avrete la possibilità, facendo slalom tra i delfini, di raggiungere luoghi mozzafiato come l’Île aux Cerfs (l’Isola dei cervi), dove è possibile pranzare e consumare piatti tipici sedendo ai tavoli sperduti di questa piccola isola privata, praticamente dentro l’acqua. Quando è consigliabile andare a Mauritius? Va considerato che quando da noi è primavera, sull’isola è autunno. Il periodo che va da metà maggio a settembre è senza dubbio quello caratterizzato dal miglior clima.

Insomma, sono molti i luoghi da visitare almeno una volta nella vita. La nostra guida non ha la pretesa di rappresentarli tutti, ma (al contrario) vuole fornire cinque suggerimenti per una vacanza che vada incontro a esigenze diverse. La differenza, anche in questo caso, la fanno lo spirito del viaggio, la compagnia, ma soprattutto l’organizzazione: partire con le idee chiare su che tipo di viaggio si cerca è fondamentale. E anche organizzare alcune esperienze in anticipo, pur di non cadere nell’affanno di voler programmare tutto, può avere il suo perché: aiuta ad avere dei punti fissi per orientarsi al meglio. Il resto verrà da sé.