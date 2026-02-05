La fiaccola olimpica oggi arriva a Milano, a san Siro le ultime prove per la cerimonia inaugurale dei Giochi

STA ARRIVANDO LA FIACCOLA

La fiaccola olimpica è ormai alle porte di Milano. Stamattina la partenza da Sesto san Giovanni, poi il passaggio da Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello, San Donato. Nel primo pomeriggio l’ingresso in città, transitando proprio dal villaggio olimpico. Poi piazza Buonarroti, City Life, Sant’Ambrogio, Colonne di san Lorenzo; per chiudere alle 19.30 in Piazza del Duomo dopo un passaggio da Porta Venezia e Piazza San Babila. Domani il gran finale di questo viaggio partito da Olimpia, con l’accensione del braciere all’Arco della Pace.

UN GRANDE SPETTACOLO A SAN SIRO

L’attenzione a quel punto si sposterà su san Siro, allo stadio andrà in scena la cerimonia inaugurale, alla presenza di 50 capi di stato e di governo. In queste ore sono in corso le ultime prove dello spettacolo, Mariah Carrey è stata sentita mentre cantava Volare. Ci saranno anche Bocelli e Laura Pausini, che forse intonerà l’inno di Mameli. Annunciata poi la presenza – tra gli altri- di Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Ghali. Lo spettacolo è prodotto da Balich Wonder Studio con Maria Laura Iascone nel ruolo di Direttrice delle Cerimonie.

CERIMONIA SU PIU' CAMPI

Gli atleti sfileranno a Milano, ma anche a Cortina, dove ci sarà un altro braciere, in Piazza Dibona, cuore pulsante della località ampezzana. In questa inedita cerimonia “diffusa” con alcuni atleti che sfileranno anche a Predazzo e a Livigno. Oggi si inaugura anche Casa Lombardia, nella grande piazza coperta sotto la sede della Regione a Milano. RTL 102.5 avrà una postazione dalla quale andranno in onda programmi e collegamenti per tutto il periodo olimpico. A partire dalle 17.00 l’apertura al pubblico, con RTL 102.5 che garantirà anche DJ set e intrattenimento.

GIA' OGGI LE PRIME GARE

Una cosa strana delle OIimpiadi è che le gare iniziano prima dell’apertura ufficiale: oggi spazio al curling, l’Italia – con Stefania Constantini e Amos Mosaner- affronterà la Sud Corea, poi alle 19.00 la sfida al Canada. Scatta oggi anche il torneo di hokey ghiaccio femminile, l’Italia affronterà la Francia. Nel frattempo a Bormio, sulla pista Stelvio, sono andate in scena le prime prove della discesa libera maschile, bene gli azzurri Franzoni e Paris, rispettivamente con il secondo e il quinto tempo.



