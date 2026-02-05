La fiaccola olimpica oggi arriva a Milano, a san Siro le ultime prove per la cerimonia inaugurale dei Giochi

La fiaccola olimpica oggi arriva a Milano, a san Siro le ultime prove per la cerimonia inaugurale dei Giochi

La fiaccola olimpica oggi arriva a Milano, a san Siro le ultime prove per la cerimonia inaugurale dei Giochi Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

05 febbraio 2026, ore 10:06

Sarà una cerimonia "diffusa", oltre che a Milano gli atleti sfileranno anche a Cortina, Predazzo e Livigno. Già oggi le prime gare di curling e hockey. La presenza di RTL 102.5 a Casa Lombardia

STA ARRIVANDO LA FIACCOLA

La fiaccola olimpica è ormai alle porte di Milano. Stamattina la partenza da Sesto san Giovanni, poi il passaggio da Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello, San Donato. Nel primo pomeriggio l’ingresso in città, transitando proprio dal villaggio olimpico. Poi piazza Buonarroti, City Life, Sant’Ambrogio, Colonne di san Lorenzo; per chiudere alle 19.30 in Piazza del Duomo dopo un passaggio da Porta Venezia e Piazza San Babila. Domani il gran finale di questo viaggio partito da Olimpia, con l’accensione del braciere all’Arco della Pace.

UN GRANDE SPETTACOLO A SAN SIRO

L’attenzione a quel punto si sposterà su san Siro, allo stadio andrà in scena la cerimonia inaugurale, alla presenza di 50 capi di stato e di governo. In queste ore sono in corso le ultime prove dello spettacolo, Mariah Carrey è stata sentita mentre cantava Volare. Ci saranno anche Bocelli e Laura Pausini, che forse intonerà l’inno di Mameli. Annunciata poi la presenza – tra gli altri- di Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Ghali. Lo spettacolo è prodotto da Balich Wonder Studio con Maria Laura Iascone nel ruolo di Direttrice delle Cerimonie.

CERIMONIA SU PIU' CAMPI

Gli atleti sfileranno a Milano, ma anche a Cortina, dove ci sarà un altro braciere, in Piazza Dibona, cuore pulsante della località ampezzana. In questa inedita cerimonia “diffusa” con alcuni atleti che sfileranno anche a Predazzo e a Livigno. Oggi si inaugura anche Casa Lombardia, nella grande piazza coperta sotto la sede della Regione a Milano. RTL 102.5 avrà una postazione dalla quale andranno in onda programmi e collegamenti per tutto il periodo olimpico. A partire dalle 17.00 l’apertura al pubblico, con RTL 102.5 che garantirà anche DJ set e intrattenimento.

GIA' OGGI LE PRIME GARE

Una cosa strana delle OIimpiadi è che le gare iniziano prima dell’apertura ufficiale: oggi spazio al curling, l’Italia – con Stefania Constantini e Amos Mosaner- affronterà la Sud Corea, poi alle 19.00 la sfida al Canada. Scatta oggi anche il torneo di hokey ghiaccio femminile, l’Italia affronterà la Francia. Nel frattempo a Bormio, sulla pista Stelvio, sono andate in scena le prime prove della discesa libera maschile, bene gli azzurri Franzoni e Paris, rispettivamente con il secondo e il quinto tempo.


Argomenti

cerimonia inaugurale
fiaccola
Giochi
Milano Cortina 2026
Olimpiadi

Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni

Mostra tutti
  • Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata, il fratello confessa il delitto

    Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata, il fratello confessa il delitto

  • Tragedia a Sarno, panettiere ucciso all'interno del suo negozio, fermato un uomo di 33 anni

    Tragedia a Sarno, panettiere ucciso all'interno del suo negozio, fermato un uomo di 33 anni

  • Tutto pronto, o quasi, per le Olimpiadi invernali. Oggi sarà a Milano il presidente Mattarella

    Tutto pronto, o quasi, per le Olimpiadi invernali. Oggi sarà a Milano il presidente Mattarella

  • Serie A, l'Inter vince a Cremona e si conferma in testa; poker della Juventus a Parma

    Serie A, l'Inter vince a Cremona e si conferma in testa; poker della Juventus a Parma

  • Australian Open, Sinner e Musetti volano ai quarti di finale, torna a casa Darderi

    Australian Open, Sinner e Musetti volano ai quarti di finale, torna a casa Darderi

  • Serie A, la Roma rallenta il Milan, la Juventus abbatte il Napoli e l'Inter sorride

    Serie A, la Roma rallenta il Milan, la Juventus abbatte il Napoli e l'Inter sorride

  • Australian Open, altra vittoria senza problemi per Jannick Sinner, battuto Duckworth

    Australian Open, altra vittoria senza problemi per Jannick Sinner, battuto Duckworth

  • Serie A, il Milan batte il Lecce di misura con un gol di Fulkrug e resta a - 3 dall'Inter

    Serie A, il Milan batte il Lecce di misura con un gol di Fulkrug e resta a - 3 dall'Inter

  • Un altro italiano scarcerato in Venezuela, Luigi Gasperin è di nuovo libero

    Un altro italiano scarcerato in Venezuela, Luigi Gasperin è di nuovo libero

  • Donna tedesca uccisa in un bosco in Toscana, arrestati il compagno e una amica di lui

    Donna tedesca uccisa in un bosco in Toscana, arrestati il compagno e una amica di lui

Novembre è il mese del “International games month @your Library 2025”, tutti in biblioteca … a giocare

Novembre è il mese del “International games month @your Library 2025”, tutti in biblioteca … a giocare

Nel mese internazionale dell'enigmistica si terranno gare di parole, rebus e indovinelli per stimolare la mente e socializzare

Inaugurata, oggi, a Verona, la 127esima edizione di Fieracavalli. Presenti 2.200 cavalli da 25 Paesi

Inaugurata, oggi, a Verona, la 127esima edizione di Fieracavalli. Presenti 2.200 cavalli da 25 Paesi

La storica rassegna, nata nel 1898, dedicata al mondo equestre, proseguirà fino a domenica prossima. E' l'edizione più grande di sempre

"Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane...

"Ora cerco il vero amore": Can Yaman torna single. Ecco cosa è accaduto nelle ultime settimane...

Secondo il settimanale Diva e donna è finita la storia d'amore tra "Sandokan" e la dj Sara Bluma