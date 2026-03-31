Il Servizio Civile Universale compie 25 anni, a Rozzano una giornata di celebrazione

Un’occasione di crescita professionale e umana

La celebrazione di oggi si è aperta con un talk di confronto che ha visto, fra i partecipanti, il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti, il Sottosegretario alla Regione Lombardia con delega allo sport e ai giovani Federica Picchi, oltre alle testimonianze dirette di alcuni degli operatori volontari e degli Enti di Servizio Civile Universale.

I giovani coinvolti hanno raccontato le proprie esperienze e la grande eredità che il Servizio Civile ha lasciato loro, a partire dalla crescita professionale, fino ad arrivare a quella umana, spesso supportata dalla possibilità di vedere, concretamente, la realizzazione del loro contributo all’interno della comunità.

Laura Milani, Coordinatrice responsabile del Servizio Civile dal 2019, ha parlato della capacità dell’istituto di restituire il sogno e la fiducia nel futuro attraverso l’esercizio di cittadinanza attiva. Il Servizio Civile, infatti, “valorizza la creatività dei giovani coinvolti e permette di fare la differenza nei territori”





L’impatto sui giovani

Il valore dell’esperienza del Servizio Civile cresce ulteriormente in un momento storico come il nostro in cui spesso si parla di precarietà e difficoltà nel progettare il futuro, poiché offre ai ragazzi la possibilità di conoscersi meglio e confrontarsi con il mondo lavorativo, seguendo (e scoprendo) le proprie attitudini e passioni, con un supporto concreto e diverse possibilità.

“Secondo i più recenti dati governativi, quasi un giovane su tre trova lavoro anche grazie all’esperienza del Servizio Civile, mentre oltre il 60% risulta occupato a distanza di 1-2 anni: dati che confermano come questa esperienza rappresenti un vero ponte tra formazione e lavoro”, così Federica Picchi, Sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia durante il suo intervento.

Poco dopo è stato il momento della lettura del messaggio inviato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha parlato di: “una storia che si nutre di futuro, perché può cambiare la vita e segnare la strada di chi la compie”, sottolineando come il Governo abbia scelto di sostenere e di rafforzare l’esperienza, mettendo a bando oltre 250 mila posti e garantendo al Servizio Civile il più ingente investimento finanziario di sempre, con oltre un miliardo e 500 milioni di euro resi disponibili nel triennio 2026-2028.

Per continuare, poi, nel messaggio, affermando: “abbiamo riconosciuto valore al Servizio Civile nei concorsi pubblici con una riserva del 15% per chi ha completato l’anno di servizio e abbiamo investito nella certificazione delle competenze, affinché questa esperienza possa essere anche un’opportunità per il futuro professionale dei giovani”.







