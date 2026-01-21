Strade Bianche, presentato a Milano il Grande Weekend. edizione 2026, che apre la stagione delle classiche

È stato presentato oggi a "La Rinascente" di Milano, in Piazza Duomo, il Grande Weekend Strade Bianche, l’evento che il prossimo 7 marzo darà ufficialmente il via alla stagione delle classiche italiane UCI World Tour organizzate da RCS Sport. Tre giorni in cui Siena e le Crete Senesi saranno al centro della scena per uno degli appuntamenti più attesi del ciclismo internazionale e che proseguirà, domenica 8 Marzo, con l’11ª edizione della Gran Fondo Strade Bianche Estra, confermando un incontro in grado di riunire professionisti e appassionati sulle stesse strade leggendarie.

Percorso e novità

Le prove principali, Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite, parzialmente rinnovate nel percorso, presentano alcune novità dal punto di vista tecnico mantenendo, però, il fascino di sempre capace di renderle, negli anni, tra le competizioni più spettacolari del panorama internazionale. “Nessun grande stravolgimento, ma aggiustamenti che permettessero di trovare la giusta spettacolarità”, così Giusy Virelli, Direttrice di Strade Bianche Women Elite, commentando anche la possibilità, grazie alle recenti modifiche al percorso, per gli spettatori presenti a Siena di poter assistere più volte al passaggio dei ciclisti. La prova maschile si svilupperà su 201 chilometri, passando da 16 settori di strade bianche a 14, per oltre 64 km complessivi, mentre la gara femminile scenderà a 131 km totali con 11 settori sterrati, invece dei precedenti 13. Percorsi selettivi, senza lunghe salite ma ricchi di strappi durissimi, che culmineranno nel leggendario arrivo in Piazza del Campo. Le strade sterrate delle Crete Senesi continueranno a rappresentare, quindi, uno scenario unico, teatro di grandi imprese sportive come i successi, nell’ultima edizione, dell'olandese Demi Vollering e del campione del mondo Tadej Pogacar.

Sport, passione ed emozione

Presenti all’evento anche Maria Giulia Confalonieri, ex ciclista italiana, e Moreno Moser ex ciclista e unico italiano ad aver vinto le Strade Bianche nel 2013. I corridori hanno condiviso i loro ricordi legati al percorso, ma soprattutto la fatica nell’affrontarlo, parlando di “una corsa folle, ma amata da tutti”, ha detto Moser. La conclusione dell’evento è prevista per l’8 marzo con la Gran Fondo Strade Bianche Estra, appuntamento sempre più centrale nella stagione degli eventi dedicati ai cicloamatori e che quest’anno ha battuto il record degli 8.500 iscritti. La manifestazione, che consente agli appassionati di affrontare in prima persona i tratti simbolo delle Strade Bianche, conferma il crescente interesse verso un appuntamento che unisce non solo sport, ma anche emozione, passione e racconto del territorio.

RTL 102.5 è la radio ufficiale dell’evento e saprà portarvi al cuore dell’evento, raccontandone le gare e le emozioni.