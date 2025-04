Papa Francesco, il galateo per partecipare alle esequie

Dress Code

Il “Privilegio del Bianco”



L’eccezione per Elisabetta II

La sacralità del rito fa sì, infatti, che nulla sia lasciato al caso, nemmeno l’abbigliamento dei partecipanti, a prescindere dalla carica che ricoprono.Per i laici che partecipano in veste ufficiale, come Capi di Stato, membri di famiglie reali o delegazioni diplomatiche, il colore d’obbligo è il nero, simbolo universale di lutto, ma anche di decoro. Nello specifico, alle donne è richiesto un abito o un tailleur nero, sobrio, con maniche lunghe o a tre quarti, con gonne o vestiti che arrivino almeno sotto al ginocchio. È appropriato, ma facoltativo, indossare un velo nero sul capo. A completare l’abbigliamento sono richieste scarpe chiuse nere, senza tacchi eccessivamente alti e una borsa discreta. Anche per gli uomini è d’obbligo un abito nero, o comunque scuro, abbinato a una camicia bianca e una cravatta lunga nera. Le scarpe devono essere eleganti e nere, mentre sono da evitare accessori vistosi.Sospeso anche il “privilegio del bianco” e cioè quella particolare prerogativa concessa ad alcune sovrane cattoliche, attualmente quelle di Spagna, Belgio, la Granduchessa del Lussemburgo e la Principessa di Monaco, e tutte le principesse di Casa Savoia, in occasione delle udienze papali. Per loro, solo 7 in tutto il mondo, è possibile vestire di bianco durante le udienze con il Papa, in virtù di storici legami privilegiati delle loro monarchie con la Santa Sede. Tuttavia, questo privilegio viene sospeso in occasioni di lutto, in linea con il carattere funerario della cerimonia.Val la pena ricordare, a tal proposito, come il protocollo vaticano, con Papa Francesco, abbia subito importanti variazioni che hanno acconsentito a certe “elasticità”, come quando nel 2014 la Regina Elisabetta II, che non aveva il “privilegio del bianco” in quanto anglicana, non avendo tempo per un cambio d’abito, ha indossato uno dei suoi celebri tailleur pastello, lilla.