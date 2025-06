Milano, Avvicendamento al vertice del Comando Squadra Aerea e 1ª Regione Aerea

La cerimonia

L'evento, presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, ha sancito la continuità nella guida del CSA e 1 R.A., uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata, responsabile della pianificazione, approntamento e impiego delle Forze Aeree. A conferire solennità alla cerimonia, già ricca di significato simbolico, anche la presenza della gloriosa Bandiera di Guerra del 51° Stormo di Istrana, emblema dei valori di eroismo, disciplina e dedizione che contraddistinguono la tradizione aeronautica italiana e di cui i valori fondanti, come senso del dovere, spirito di servizio e dedizione alla Nazione, sono stati celebrati e rievocati, nel corso della giornata, come principi cardine che ispirano ogni giorno l'operato degli uomini e delle donne in uniforme.

I saluti e le riflessioni

Mission e spirito dell’Aeronautica Militare

Nel suo intervento di saluto, il Generale Alberto Biavati ha espresso riconoscenza per il percorso svolto e orgoglio per i traguardi raggiunti durante il proprio mandato: "Assolvere il compito di Comandante del CSA e lª RA ha rappresentato per me un onore e una responsabilità di altissimo profilo”, ha detto. Il Generale Silvano Frigerio, invece, nel raccogliere il testimone, ha espresso il forte senso di responsabilità nell'assumere l'incarico: "La responsabilità che avverto è grande, ma lo è anche la mia determinazione a onorarla con ogni energia per servire al meglio la Forza Armata, consapevole che la vera forza di un Comandante risiede negli uomini e nelle donne che ha l'onore di guidare". Nel concludere l'intervento, il Generale Silvano Frigerio ha poi voluto ringraziare il Generale uscente per avergli ceduto “il timone di un Comando della Squadra Aerea solido e in grado di assicurare la propria missione e di un Comando di Regione radicato sul territorio, che vive uno splendido rapporto con tutte le istituzioni locali". Un concetto ribadito, quello del rapporto con le istituzioni, anche dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di S.A., Antonio Conserva, che ha sottolineato come il Comando Squadra Aerea e 1ª Regione Aerea sia il braccio operativo attraverso cui la Forza Armata esprime il potere aerospaziale in tutte le sue declinazioni, operando efficacemente negli attuali scenari di crisi, appunto, in piena sinergia con le altre Forze Armate e istituzioni nazionali.L’aeronautica militare ha colto l’occasione anche per porre in risalto lo spirito con cui vengono affrontate le attività e sfide che le competono, nello svolgimento delle proprie funzioni, supportando, guidando e coordinando quotidianamente 54 Enti e Reparti subordinati (in cui operano oltre 16.000 unità di personale), forte anche della necessaria sinergia con i 5 Comandi Intermedi (Comando Operazioni Aerospaziali, Comando Forze da Combattimento, Comando Forze per la Mobilità e il Supporto, 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali e 9ª Brigata Aerea ISTAR-EW). La cerimonia ha quindi rappresentato un momento di alto profilo istituzionale, che ha permesso di evidenziare le forze di elevata qualità, le spiccate abilità e le continue innovazioni della Forza Armata nel servire il nostro Paese, in un anno in cui, inoltre, ricorre il suo centenario sul territorio lombardo, celebrato in piazza Duomo, a Milano, con la cerimonia dell’alzabandiera, proprio lo scorso 13 maggio.