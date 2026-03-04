Giro d’Italia 2026: Svelata la nuova Maglia Azzurra, Banca Mediolanum sponsor per altri tre anni

Lucrezia Bernardo

04 marzo 2026, ore 19:00

È stata presentata oggi a Milano, a Palazzo Biandrà, la nuova Maglia Azzurra del Giro d’Italia, simbolo del primato nella classifica degli scalatori. Un evento che unisce tradizione familiare, condivisione di valori e uno sguardo sempre più aperto al futuro del ciclismo, tra crescita e partecipazione.

La Maglia Azzurra

Milano ha fatto da cornice, oggi, alla presentazione ufficiale della nuova Maglia Azzurra del Giro d’Italia: Una maglia iconica che, per l'occasione, è stata presentata e firmata dall'amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris, e dal presidente di Rcs MediaGroup, Urbano Cairo. Emblema del miglior scalatore, la Maglia Azzurra rappresenta impegno, determinazione e resilienza nella storia del ciclismo, valori che rispecchiano anche l’identità di Banca Mediolanum che, infatti, dal 2003 ne è sponsor. Un legame saldo, rinnovato per altri 3 anni, che affonda le sue radici nella tradizione familiare dell’istituto bancario. 

Una collaborazione che è anche tradizione familiare

Quella tra Banca Mediolanum e Giro d’Italia non è solo una partnership commerciale, ma un rapporto iconico e longevo fondato su fiducia, continuità e identità condivisa, con lo sguardo rivolto al futuro. Massimo Doris ha ricordato il padre Ennio, da cui tutto è cominciato, e la sua passione per il ciclismo, spiegando come questo sport abbia segnato, nel corso della sua vita, anche le sue decisioni e sottolineando quanto abbia significato imparare da questa disciplina che, aldilà dei risultati, "c'è anche domani" per fare meglio e di più.
Anche Urbano Cairo ha commentato il lungo rapporto che lega il Giro d'Italia a Banca Mediolanum, descrivendo l'istituto bancario come una famiglia in cui prima Ennio e poi Massimo hanno saputo riconoscere nella Corsa uno strumento per dialogare con le persone, utilizzandolo al meglio.

Condivisione dei valori

Durante la presentazione si è fatto più volte riferimento alla Maglia Azzurra e al suo significato. La scalata, infatti, è sacrificio, fatica, “ma crea distacco ed è lì che si vincono i giri, è lo stesso nella vita e in un certo senso anche nei mercati finanziari, seppur inversamente proporzionale: nei mercati i momenti difficili sono le discese, ed è proprio lì che bisogna investire, perché poi c’è sempre la risalita. È un connubio perfetto”, così Massimo Doris ai nostri microfoni, poco dopo la presentazione, ha commentato la lunga relazione.

Uno spettacolo nello spettacolo

La classifica degli scalatori, poi, è da sempre uno degli elementi più avvincenti della Corsa. Le grandi salite diventano il teatro di imprese memorabili, dove la Maglia Azzurra si trasforma in obiettivo ambito e simbolo di coraggio. Ecco, allora, che si crea lo “spettacolo nello spettacolo”, la viva partecipazione non solo degli sportivi, ma anche dei tifosi, che crea unione e condivisione, dando vita ad una grande comunità unita dalla stessa passione.

I testimonial

Tante anche le dichiarazioni dei testimonial, ex campioni del ciclismo, che hanno commentato l'evento: da Alessandro Ballan, Dalia Muccioli, a Gianni Motta che ha ricordato come quest'anno ricorrano i 60 anni dalla sua vittoria al Giro d'Italia, e Paolo Bettini che ha descritto il Giro come "la più grande festa itinerante che abbiamo".

Sempre più partecipazione

Proprio a partire dalla dichiarazione di Bettini, la presentazione di oggi è stata anche l’occasione per sottolineare la crescita costante della manifestazione ciclistica nel suo complesso. La partecipazione è sempre più ampia a partire dalla tifoseria che si fa sempre più numerosa e presente, arrivando anche ai partecipanti, in continuo aumento. Accanto al Giro d’Italia, infatti, trovano spazio realtà sempre più consolidate come il Giro d'Italia Women e il Giro Next Gen, dedicato ai giovani talenti Under 23. Un segnale di apertura che testimonia la volontà di investire nel futuro e di valorizzare ogni espressione del ciclismo. La Maglia Azzurra, dunque, non è soltanto un premio sportivo: è il simbolo di una tradizione che si rinnova e di una passione che cresce guardando avanti, con l’entusiasmo di chi sa che dopo ogni salita si cela sempre una nuova opportunità.




