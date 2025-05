Giornata mondiale della celiachia, il 16 maggio viene dedicato alla malattia che cresce in Italia

Sono lontani i tempi in cui la celiachia era un mistero per i più. La celiachia è una reazione immunitaria all'assunzione di glutine, che scatena un'infiammazione a livello dell'intestino tenue, che diventa cronica. Si stima che in Italia sono circa 600mila le persone celiache, di cui il 60% non ha ancora ricevuto una corretta diagnosi.

in Italia più casi nelle donne che negli uomini

In vista della Giornata mondiale del 16 maggio, lo rileva l'Aic, Associazione italiana celiachia, che promuove dal 10 al 18 maggio la 'Settimana nazionale' per sfatare fake news e falsi miti sulla malattia e sulla dieta senza glutine. Secondo i dati del ministero della Salute le persone diagnosticate in Italia sono 265.102. La celiachia risulta concentrata nella fascia di età tra i 18 ei 59 anni (67%) e nelle donne con il 70% dei casi diagnosticati (184.731) rispetto al 30% maschile (80.371), in un rapporto di 2 a 1 in quasi tutte le regioni, ad eccezione di Basilicata, Molise e Sardegna dove è di 3 a1; in Lombardia il numero troviamo il più alto numero dei casi, 49.278 persone (18,6%). "Le diagnosi sono in costante crescita dal 2007, anche se c'è ancora tanto lavoro da fare - sottolinea la presidente Rossella Valmarana - le diagnosi rappresentano il 45% del valore atteso (circa 600mila), per questo il nostro impegno è orientato a garantire una diagnosi precoce, fondamentale forma di prevenzione delle complicanze anche gravissime, che la celiachia con diagnosi tardiva o non diagnosticata può portare".

Si chiedono leggi a livello euroeo

In occasione della Giornata mondiale, Aic aderisce alla petizione promossa dall'Associazione catalana Smap, per chiedere al Parlamento Europeo una direttiva quadro sulla celiachia; in particolare, per creare un osservatorio e un protocollo diagnostico europeo standardizzato, ma anche l'attivazione di sussidi per la dieta senza glutine; formazione obbligatoria sulla celiachia per gli operatori della salute; quadri fiscali e incentivi finanziari per produttori e distributori di alimenti senza glutine; opzioni senza glutine sicure nella ristorazione pubblica, scuole e ristoranti.