Gli addii del 2025. Da Papa Francesco a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Giorgio Armani

Gli addii del 2025. Da Papa Francesco a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Giorgio Armani Photo Credit: Ansa / Alessandro Di Meo

Ludovica Marafini

31 dicembre 2025, ore 09:00 , agg. alle 12:41

Figure straordinarie e semplici, senz'altro indimenticabili

Protagonisti della cultura, dello sport, del costume, veri e propri mostri sacri, entrati nell’immaginario collettivo e usciti di scena in questo 2025. 

Un anno segnato da una Pasquetta su cui irrompe la scomparsa di Papa Francesco, dopo il fragile rientro da un lungo ricovero. Ma è stato anche il momento dell’addio all’uomo che ha fatto la storia della tv italiana, Pippo Baudo, al direttore d’orchestra di tanti Sanremo, Peppe Vessicchio. Alla racchetta di Nicola Pietrangeli, alla lente di Oliviero Toscani, alle sequenze girate da David Lynch e Rob Reiner, ai premi Oscar Robert Redford e Diane Keaton, alla penna di Sophie Kinsella. La musica saluta, tra gli altri, il padrino dell'heavy metal Ozzy Osbourne, la leggenda del sax James Senese, l’elegante irriverenza di Ornella Vanoni. Un’icona, così come Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, le gemelle Alice ed Ellen Kessler. Ma l’Italia ha dato il suo addio anche a Eleonora Giorgi, Antonello Fassari, Alvaro Vitali, Giorgio Forattini, Emilio Fede. E poi l’ultimo inchino all’imperatore della moda, nei giorni della Mostra del Cinema di Venezia, dove le sue creazioni avevano incantato il red carpet più volte: Giorgio Armani.

Argomenti

2025
Morti

