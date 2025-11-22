Gli amori di Ornella Vanoni da Giorgio Strehler a Gino Paoli

Ornella Vanoni, morta ieri a Milano all'età di 91 anni, ha avuto una vita caratterizzata da amori tormentati, a partire dal celebre regista Giorgio Strehler, passando per la storia con il cantautore Gino Paoli, fino al breve matrimonio con l'impresario Lucio Ardenzi. Appena ventenne, Ornella Vanoni si innamorò di Giorgio Strehler, già sposato, frequentando il Piccolo Teatro di Milano, apprendendo dal genio del teatro recitazione e interpretazione. La differenza di età rese la relazione scandalosa per l'epoca, soprattutto a causa dei vizi e della folle gelosia del regista. La storia finì, secondo quanto raccontato dalla stessa Ornella Vanoni per cattive abitudini non condivise, come la dipendenza dalla cocaina. Nel 1960 la grande interprete della canzone italiana sposò l’impresario teatrale Lucio Ardenzi. Un matrimonio di breve durata, due anni, e da cui è nato il figlio Cristiano che, a sua volta, ha regalato due nipotini alla madre, Matteo e Camilla. Nello stesso periodo Ornella Vanoni incontrò Gino Paoli e il loro sodalizio artistico si trasformò in una grande passione. Una relazione, comunque, difficile costellata di difficoltà e alcuni tradimenti. Tra gli amori nati negli anni successivi ricordiamo Danilo Sabatini, insieme al quale fondò la casa discografica Vanilla e il manager Vittorio Usigli.