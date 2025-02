Gli ascolti di Netflix aumentano del 5% nella seconda metà del 2024

Gli abbonati Netflix hanno guardato in streaming più contenuti che mai nella seconda metà del 2024 e la seconda stagione del drama coreano di successo " Squid Game " è stato il programma televisivo più visto sul servizio. Secondo l'ultimo Engagement Report che condivide i dati su ciò che le persone hanno guardato da luglio a dicembre 2024, i clienti dello streamer hanno guardato Netflix per oltre 94 miliardi di ore nella seconda metà dell'anno scorso, con un aumento del 5% su base annua. I dati sono stati diffusi da Variety in un articolo apparso ieri.

NETFLIX, SQUID GAME 2 VOLA

La seconda stagione di "Squid Game", nonostante sia arrivata soltanto il 26 dicembre, ha dominato il periodo come serie più vista di Netflix con quasi 87 milioni di visualizzazioni. Detto questo, nessun singolo titolo rappresenta più dell'1% della visione totale su Netflix. Ad esempio, "Squid Game 2" ha rappresentato solo lo 0,7% della visione globale per il periodo di tempo. Ecco "perché investiamo in un'ampia varietà di spettacoli e film di qualità e perché dobbiamo renderli fantastici, in modo che ogni volta che uno spettatore arrivi su Netflix prema play e rimanga", ha affermato la società in un post sul blog mercoledì.L'azienda calcola le visualizzazioni dividendo le ore totali visualizzate per la durata. L'Engagement Report, che Netflix pubblica due volte all'anno, copre circa il 99% di tutto il tempo di visione dei video su Netflix. Si noti che i dati sono auto-riportati dall'azienda.

I PRODOTTI PIÙ SEGUITI SU NETFLIX

I film animati continuano a generare un elevato coinvolgimento. Dieci dei 25 film più visti nella seconda metà del 2024 erano animati, tra cui "Dr. Seuss' The Grinch" (67 milioni di visualizzazioni), "Trolls Band Together" (61 milioni), "That Christmas" (60 milioni), "Sing" (58 milioni) e "Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie" (56 milioni). Il vero crimine rimane un genere popolare, come dimostrano i titoli di maggior successo "The Menendez Brothers" (39 milioni), "American Murder: Laci Peterson" (37 milioni), "Worst Ex Ever" (26 milioni), "Into the Fire: The Lost Daughter" (25 milioni) e "The Lost Children" (22 milioni). Quasi un terzo di tutte le visualizzazioni su Netflix proveniva da spettacoli e film non in inglese. Oltre a "Squid Game 2", i titoli più visti sono stati "La Palma" della Norvegia (52 milioni), "The Accident" del Messico (41 milioni), "Family Pack" della Francia (41 milioni), "The Empress" Stagione 2 della Germania (19 milioni), "Senna" del Brasile (15 milioni) e "Cent'anni di solitudine" della Colombia (9 milioni), una serie basata sul romanzo di Gabriel García Márquez.