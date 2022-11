Governo, Giorgia Meloni a Bruxelles: “Felice di essere qui, ma la voce dell’Italia in Ue sarà forte”

Nel giorno del debutto in Ue per Giorgia Meloni, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha riconosciuto il ruolo centrale dell’Italia in Ue e ha invitato all’unità. Prima degli incontri con i vertici comunitari, pranzo informale della premier con il Commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni.





Italia

"La voce dell'Italia in Europa sarà forte a partire dalla crisi energetica", aveva scritto sui social la stessa leader di Fdi. Che poi al termine degli appuntamenti (con Roberta Metsola, Ursula von der Leyen e Charles Michel, rispettivamente presidente del Parlamento, della Commissione e del Consiglio europei) si è detta soddisfatta, perché "ha trovato orecchie disponibili" sui vari temi trattati, a partire dalla questione energetica e da quella dell'immigrazione ("ora difenderemo i confini"): "hanno capito che non siamo marziani e che il nostro obbiettivo è difendere l'interesse nazionale in una dimensione europea".



Rave

Intanto continua a far discutere la norma anti-rave dell’esecutivo. La maggioranza si divide e l'opposizione attacca. Forza Italia prepara un maxi emendamento per cambiarla ma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, di Fratelli d’Italia, frena: "Non si torna indietro, le Camere servono per approfondire il testo". Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, si rivolge direttamente alla Meloni in questo modo: "Si dice fiera di quel che han fatto in Cdm. E che hanno già deciso di modificare. Un passo in più, con fierezza, ritirate Art. 434bis".





No-vax

Ma non è tutto. Salta anche la sospensione delle multe per i non vaccinati, non è tra gli emendamenti del governo al decreto Aiuti ter, al vaglio della Commissione speciale della Camera, dovrebbe rientrare in un provvedimento successivo e ad hoc, specifico sulla materia. Intanto nel centrosinistra si discute soprattutto del caso di Letizia Moratti, dopo le sue dimissioni dalla vicepresidenza e dall’assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, e interviene perentoriamente Matteo Renzi, leader di Italia viva: "Fossi il Segretario Pd la chiamerei di corsa per le prossime Regionali".