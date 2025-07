Guerra in Ucraina, Papa Leone incontra in Vaticano l’inviato del Patriarca di Mosca Kirill

Papa Leone questa mattina ha incontrato Antonij, capo delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca. Al centro del colloqui lo stato del dialogo tra ortodossi e cattolici, i conflitti in atto nel mondo, in particolare quelli in Ucraina e in Medio Oriente. Il Metropolita Antonij ha affrontato con il pontefice anche il tema della persecuzione a cui è oggi sottoposta la Chiesa ortodossa ucraina. Antonij ha colto l'occasione per trasmettere al santo padre i saluti di Kirill, Patriarca di Mosca, e le congratulazioni per la sua elezione a Pontefice della Chiesa cattolica romana. "Papa Leone XIV ha espresso gratitudine a Sua Santità il Patriarca Kirill per i suoi buoni auspici e ha sottolineato l'importanza di sviluppare le relazioni con la Chiesa ortodossa russa", si legge in una nota diffusa dal Patriarcato di Mosca. Al termine dell'udienza privata, che si è tenuta nella massima riservatezza, vi è stato un reciproco scambio di doni, così come prevede il protocollo. L’incontro di Prevost con il capo del Dipartimento per le relazioni estere della Chiesa ortodossa russa potrebbe rappresentare un importante passo avanti nel dialogo tra le due Chiese, in un momento delicato per le relazioni internazionali e per la Chiesa ortodossa russa.





Messaggio di Papa Leone, no alla violenza

''Nel mezzo delle molte sfide che il nostro mondo deve affrontare in questo momento, tra cui il conflitto armato diffuso, la divisione tra i popoli e le sfide della migrazione forzata, gli sforzi per promuovere la non violenza sono ancora più necessari''. Così Papa leone nel messaggio inviato ai partecipanti all'Assemblea Nazionale di Pax Christi USA. ''Facciamo bene a ricordare che dopo la violenza della Crocifissione, le prime parole del Cristo risorto agli Apostoli offrirono la pace, una 'che è disarmata e disarmante, umile e perseverante'", si legge nel testo.scritto dal Papa Leone diffuso nelle scorse ore dalla Santa Sede.