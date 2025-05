Harry Potter, 15 anni fa il primo film della saga

Nel 2001 uscì "Harry Potter e la Pietra Filosofale" con la regia di Chris Columbus

E’ uscito il 16 novembre 2001 Harry Potter e la pietra filosofale, il primo film della saga tratta dai romanzi scritti e ideati dalla scrittrice britannica J.K. Rowling. Il film, diretto da Chris Columbus, compie 15 anni e ha sulle sue spalle numerosi record tra cui il miglior primo fine settimana nelle sale USA per un incasso di 90,3 milioni dollari, superato successivamente da Spider-Man. Le riprese principali iniziarono il 2 ottobre 2000 alla stazione di Goathland nel North Yorkshire. L’Alnwick Castle e la Cattedrale di Gloucester vennero scelti come set principali per Hogwarts. Il libro fu pubblicato per la prima volta il 26 giugno 1997 dalla casa editrice londinese Bloomsbury e riscosse un succeso incredibile, 120 milioni di copie vendute nel mondo.





