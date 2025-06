Mostra del Cinema di Venezia 2025, quali film potrebbero esserci quest’anno? Ecco le indiscrezioni di Variety

Dwayne Johnson, Emily Blunt, Julia Roberts , Andrew Garfield, George Clooney, Cate Blanchett ed Emma Stone. Sono loro le stelle di Hollywood che potrebbero brillare sul red carpet della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il condizionale è d’obbligo e, mentre manca meno di un mese alla conferenza stampa nella quale il direttore artistico Alberto Barbera svelerà il menù dell’82esima edizione della kermesse, iniziano già a spuntare i pronostici sui titoli che potrebbero approdare al Lido quest’anno. È chiaro che non mancheranno i nomi di grande richiamo che rendono Venezia un palcoscenico privilegiato per la stagione dei premi. Ecco alcune suggestioni lanciate da Variety.

VENEZIA 2025, GRANDI RITORNI?

Sin comincia con "The Smashing Machine" di Benny Safdie, con Dwayne Johnson nel ruolo del due volte campione dei pesi massimi UFC Mark Kerr ed Emily Blunt in quello di sua moglie Dawn. La pellicola potrebbe fare un'apparizione a Venezia fuori concorso.

Ci sarebbe anche il thriller di Luca Guadagnino a tema #MeToo "After the Hunt" con Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri. Il regista palermitano ormai è di casa al Lido e tornerebbe dopo che lo scorso anno aveva presentato in concorso “Queer”. A proposito di veterani della kermesse, potrebbe esserci spazio anche per "Bugonia", l'ultima collaborazione tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone, che parteciparono al festival l'ultima volta nel 2023 con “Povere Creature” che si aggiudicò il Leone d’oro.

Angelina Jolie, dopo essere stata al Lido lo scorso anno con “Maria” di Pablo Larraín, dovrebbe tornare ancora con il dramma “Couture” di Alice Winocour, ambientato nel mondo della moda parigino.

NETFLIX ALLA CONQUISTA DI VENEZIA 2025

Sembra probabile che Netflix sarà al Lido con la commedia drammatica di Noah Baumbach "Jay Kelly", con George Clooney nel ruolo dell'enigmatico personaggio del titolo. Ma non solo. La piattaforma streaming potrebbe portare a Venezia anche con "Frankenstein" di Guillermo del Toro, una nuova interpretazione del classico film sui mostri con Jacob Elordi, Oscar Isaac e Mia Goth.

Restando sul versante Netflix, si sono buone probabilità di vedere in concorso anche "A House of Dynamite", il prossimo lungometraggio del premio Oscar Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker", "Zero Dark Thirty") con un cast composto da Idris Elba, Rebecca Ferguson, Greta Lee, Gabriel Basso e Jared Harris. La sinossi ufficiale recita: "Quando un singolo missile non attribuito viene lanciato contro gli Stati Uniti, inizia una corsa per determinare chi è il responsabile e come reagire".

Secondo l’articolo di Variety apparso qualche giorno fa, si ritiene che anche il trittico di Jim Jarmusch "Father Mother Sister Brother", con Cate Blanchett e Adam Driver, sia in lizza per un posto in concorso al Lido.

VENEZIA 2025, LA QUOTA ITALIANA

Tra i titoli italiani considerati sicuri per il debutto in concorso al Lido ci sono "Duse", il film biografico di Pietro Marcello sulla leggendaria diva del teatro italiano Eleonora Duse, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi; potrebbe partecipare anche "Sotto le nuvole", il nuovo documentario di Gianfranco Rosi, il cui "Sacro GRA" si è aggiudicato il Leone d'Oro a Venezia nel 2013. "Un anno di scuola" dell'autrice emergente Laura Samani, che ha fatto scalpore con "Small Body" nel 2021, dovrebbe comparire da qualche parte nella selezione ufficiale.

Come annunciato in precedenza, il due volte premio Oscar Alexander Payne presiederà la giuria principale. L'82a edizione di Venezia si terrà dal 27 agosto al 6 settembre. Il programma sarà annunciato il 22 luglio.