Hotel Rigopiano, sette superstiti estratti dalla neve

Si riaccende la speranza a Farindola

Si riaccende la speranza a Farindola. Sette persone sono state trovate vive sotto le macerie dell’Hotel Rigopiano, travolto da un’enorme valanga l’altro ieri. Salvati anche due bambini. Sono stati trasportati agli ospedali di Pescara e dell’Aquila. "La neve li ha protetti, assieme alla struttura dell'albergo. La neve come sappiamo a livello tecnico ti protegge molto". Così Marco Bini del Soccorso alpino della Finanza ha spiegato come sono sopravvissute le 6 persone. Ora i vigili del fuoco dichiarano: "Individuati altri in vita".

Dopo aver individuato e raggiunto una settima persona sotto le macerie dell'Hotel Rigopiano i soccorritori sono entrati in contatto e stanno parlando con altre tre persone: si tratta di una donna di due bambini.



