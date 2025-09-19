I coniugi Macron pronti alla causa per diffamazione contro Candace Owens sul dubbio che Brigitte non sia donna

Sergio Gadda

19 settembre 2025, ore 08:00

La coppia presidenziale francese reagisce così alle teorie complottiste dell’influencer statunitense, pronta la causa in Tribunale

Brigitte Macron è una donna, e i Macron sono pronti a dimostrarlo in tribunale. Il presidente francese e sua moglie Brigitte passano all’azione legale per mettere fine a una delle teorie complottiste circolate negli ultimi anni. Secondo la BBC, la coppia presidenziale ha intentato una causa per diffamazione negli Stati Uniti contro l’influencer conservatrice Candace Owens. Era stata lei nel marzo 2024 a rilanciare in modo virale sui social network la teoria secondo cui Brigitte Macron, all’anagrafe Brigitte Marie-Claude Trogneux, sarebbe in realtà nata uomo. La fake news è stata più volte smentita e sarebbe nata in ambienti cospirazionisti già nella prima elezione di Macron nel 2017. Rimasta finora ai margini della rete, è tornata prepotentemente d’attualità grazie alla visibilità mediatica di Owens, un personaggio del panorama conservatore americano, noto per le sue posizioni radicali. E’ stata la sua serie di video da milioni di visualizzazioni, intitolata “Becoming Brigitte” a dare nuova linfa alla disinformazione.


Le prove

Il legale della famiglia Macron negli Stati Uniti, l’avvocato Tom Clare, ha confermato che la coppia è pronta a presentare in sede giudiziaria prove fotografiche e scientifiche per eliminare ogni dubbio sulla sessulità della Première Dame. La causa è stata depositata il 23 luglio 2025 presso il tribunale del Delaware. Il presidente Macron e la moglie hanno chiesto un risarcimento esemplare, da determinarsi nel corso del processo. Owens, però non sembra intenzionata a fare marcia indietro. E in una nuova puntata del suo podcast ha rilanciato le accuse.


La bufala arriva da lontano

La bufala secondo cui Brigitte Macron sarebbe un uomo risale al 2017 ad opera di ambienti cospirazionisti francesi, ciclicamente viene ripresa da blog e account social di dubbia attendibilità, anche se in Francia, questa teoria non ha mai trovato particolare seguito né attenzione mediatica. Negli Stati Uniti la bufala ha invece, trovato terreno fertile, specialmente da parte del pubblico conservatore incline alle teorie del complotto. Owens non è nuova a simili affermazioni. In passato aveva espresso dubbi sull’Olocausto, sui vaccini anti-Covid e perfino sugli sbarchi sulla Luna.


