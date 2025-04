I film di Hollywood saranno vietati in Cina dopo i dazi di Trump?

Secondo due blogger cinesi molto influenti, i film americani potrebbero presto essere vietati in Cina a causa dei dazi imposti dal presidente Donald Trump. L’agenzia di stampa internazionale Bloomberg ha riferito che alcune persone di spicco del governo cinese, hanno pubblicato una serie identica di potenziali misure che il paese potrebbe adottare nei confronti degli Stati Uniti dopo l’arrivo dei dazi del 54% sulla Cina. Queste misure di ritorsione includono, tra le altre, anche la riduzione o il divieto di importazione di film statunitensi.

CINA, IL SECONDO MERCATO CINEMATOGRAFICO DEL MONDO

La Cina sembra destinata a diventare una delle zone di battaglia chiave nella guerra commerciale iniziata da Trump, con i politici di Pechino che hanno giurato di "combattere fino alla fine" contro le imposte e di introdurre le proprie contro-tariffe del 34%. Trump ha risposto dicendo che raddoppierà l'attuale tariffa al 104% se la Cina non farà marcia indietro. I mercati azionari asiatici sono crollati, toccando il loro peggior momento da anni, dopo l'annuncio dei dazi, che colpiscono quasi tutti i paesi del mondo. Sebbene gli incassi al botteghino dei film americani in Cina siano diminuiti drasticamente dal periodo di massimo splendore del 2012-2019, prima della pandemia, perdere la Cina, il secondo mercato cinematografico più grande al mondo, rappresenterebbe comunque un enorme passo indietro finanziario per gli studi cinematografici statunitensi.

IL BOX OFFICE CINESE

Lo scorso fine settimana, “Un film Minecraft” della Warner Bros e Legendary è uscito al primo posto in Cina, con incassi pari a 14,5 milioni di dollari, ossia poco più del 10% degli incassi internazionali del film (144 milioni di dollari). Nel 2024, il film americano più grande uscito in Cina è stato Godzilla x Kong: The New Empire , sempre della Warner Bros. e Legendary, che ha incassato 132 milioni di dollari al botteghino cinese.

Sono risultati clamorosi che portano il la Cina ad essere il secondo grande mercato per il box office dei film americani